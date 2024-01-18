Великая Отечественная война. В СССР идут тяжелые бои, немецкая армия наступает. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц. Все они — юные, необстрелянные и сперва не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем в череде воздушных схваток доказывают, что они не хуже мужчин.
- Режиссёр
- Алексей Герман-мл.
- Актёры
- Анастасия Талызина, Кристина Лапшина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков, Кристина Исайкина-Бергер, Полина Дудкина, Петр Логачев, Ксения Попова-Пендерецкая, Филипп Дьячков, Дарья Шевелько, Андрей Кондратьев
- Продолж.
- 151 мин.
- Премьера
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2024-01-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма, Война