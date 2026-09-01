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Восставший

Англия охвачена беспорядками. Во главе восставших оказывается Уот Тайлер, который никогда не мечтал стать героем, но именно ему предстоит изменить ход истории.

Страна
Великобритания, Германия, США
Режиссёр
Пол Гринграсс
Актёры
Эндрю Гарфилд, Джейми Белл, Стивен Диллейн, Том Холландер, Космо Джарвис, Томасин МакКензи, Джонни Ли Миллер, Вуди Норман, Кэтрин Уотерстон, Сэм Чапман, Донал Финн, Джейми Маклахлен
Продолж.
127 мин.
Премьера
10 сентября 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Исторический фильм, Драма, Война

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