Восставший

Англия охвачена беспорядками. Во главе восставших оказывается Уот Тайлер, который никогда не мечтал стать героем, но именно ему предстоит изменить ход истории.
- Страна
- Великобритания, Германия, США
- Режиссёр
- Пол Гринграсс
- Актёры
- Эндрю Гарфилд, Джейми Белл, Стивен Диллейн, Том Холландер, Космо Джарвис, Томасин МакКензи, Джонни Ли Миллер, Вуди Норман, Кэтрин Уотерстон, Сэм Чапман, Донал Финн, Джейми Маклахлен
- Продолж.
- 127 мин.
- Премьера
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10 сентября 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Исторический фильм, Драма, Война