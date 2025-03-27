Волшебный единорог

Во время прогулки по магическому лесу неподалеку от коттеджа дяди и тети девочка Вайолет встречает волшебного единорога, с которым у нее завязывается крепкая дружба. Но злодей Рекит хочет выкупить эту землю, вырубить там все деревья и построить дома. Вайолет не может этого допустить и решает спасти лес и ее нового друга единорога.