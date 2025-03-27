Волшебный единорог

Во время прогулки по магическому лесу неподалеку от коттеджа дяди и тети девочка Вайолет встречает волшебного единорога, с которым у нее завязывается крепкая дружба. Но злодей Рекит хочет выкупить эту землю, вырубить там все деревья и построить дома. Вайолет не может этого допустить и решает спасти лес и ее нового друга единорога.
- Режиссёр
- Софи Осборн
- Актёры
- Бекка Хирани, Луис Джеймс, Стефани Лодж, Иди Джонсон, Летиция Морган, Элинор Мартин, Джейми Шарп, Тимоти Стоун
- Премьера
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2025-03-27 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези