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Волшебный единорог

Во время прогулки по магическому лесу неподалеку от коттеджа дяди и тети девочка Вайолет встречает волшебного единорога, с которым у нее завязывается крепкая дружба. Но злодей Рекит хочет выкупить эту землю, вырубить там все деревья и построить дома. Вайолет не может этого допустить и решает спасти лес и ее нового друга единорога.

Режиссёр
Софи Осборн
Актёры
Бекка Хирани, Луис Джеймс, Стефани Лодж, Иди Джонсон, Летиция Морган, Элинор Мартин, Джейми Шарп, Тимоти Стоун
Премьера
2025-03-27 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези

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