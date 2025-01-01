В субботу, 25 января, в 16.00 мы принимаем «Дом Ласточки» со спектаклем «Волшебная история забытых вещей».

Короткометражная постановка о дружбе и воображении по мотивам произведений Юрия Визбора, Бориса Пастернака, Антуана де Сент-Экзюпери и других авторов пригласит зрителей в мир, где обычные предметы становятся настоящими героями, находят новых друзей и участвуют в удивительных приключениях.

Режиссер — Катя Чистова. В спектакле заняты Алиса Баранова, Влад Беленков, Рома Беленков, Алиса Канащенкова, Лена Кришталь, Мария Кришталь, Коля Кришталь, Вика Пучкова, Ваня Пучков.

Вход свободный. Аплодисменты и цветы юным актерам приветствуются!