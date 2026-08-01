Во власти страха

Пятеро друзей опускаются в клетке на морское дно, чтобы пощекотать нервы, наблюдая за белыми акулами. Но опасная забава перерастает в схватку со смертью, когда на лодку проникает расчетливый и безжалостный контрабандист. Он требует ныряльщиков покинуть клетку и поднять на борт затонувший неподалеку груз.
- Страна
- США, Испания
- Режиссёр
- Джесси В.Джонсон
- Актёры
- Рамиро Алонсо, Антонио Бандерас, Райан Бертрош, Джесс Лиоден, Диего Льинас, Луис Мандилор, Лора Марано, Тимоти В.Мерфи, Кристина Очоа, Родриго Пуасон, Марио Тардон, Доннаха Тайнан
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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13 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер