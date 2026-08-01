Во власти страха

Пятеро друзей опускаются в клетке на морское дно, чтобы пощекотать нервы, наблюдая за белыми акулами. Но опасная забава перерастает в схватку со смертью, когда на лодку проникает расчетливый и безжалостный контрабандист. Он требует ныряльщиков покинуть клетку и поднять на борт затонувший неподалеку груз.