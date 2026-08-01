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Во власти страха

Пятеро друзей опускаются в клетке на морское дно, чтобы пощекотать нервы, наблюдая за белыми акулами. Но опасная забава перерастает в схватку со смертью, когда на лодку проникает расчетливый и безжалостный контрабандист. Он требует ныряльщиков покинуть клетку и поднять на борт затонувший неподалеку груз.

Страна
США, Испания
Режиссёр
Джесси В.Джонсон
Актёры
Рамиро Алонсо, Антонио Бандерас, Райан Бертрош, Джесс Лиоден, Диего Льинас, Луис Мандилор, Лора Марано, Тимоти В.Мерфи, Кристина Очоа, Родриго Пуасон, Марио Тардон, Доннаха Тайнан
Продолж.
96 мин.
Премьера
13 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер

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