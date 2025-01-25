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Вне подозрения
25 января 2025 в 18:00
Театр

Вне подозрения

МКЦ

Добро пожаловать в захватывающий мир детектива! Спектакль «Вне подозрения» — это история, которая приглашает вас в непредсказуемое путешествие загадок и интриг. Главная героиня, красивая и богатая женщина, оказывается втянутой в событие, когда случайное убийство ставит под вопрос все ее существование. В поисках ответов, она сталкивается с тайнами, подозрениями и неожиданными союзниками. Вопросы верности, предательства и любви становятся ключевыми элементами этого спектакля. Действие обещает держать вас в напряжении до последней минуты и оставить вас с вопросами о морали и справедливости.

Режиссёр
Владимир Ячменев
Актёры
Владимир Жеребцов, Анастасия Панина, Павел Майков, Данила Якушев, Виталий Кудрявцев
Возраст
12+
Жанры
Драмспектакль