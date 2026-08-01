Влюбись в меня, если осмелишься

Судьба свела их не зря: вдвоем они были странной, но гармоничной парой. Они придумали игру «осмелишься — не осмелишься», в которой брали друг друга «на слабо». Даже повзрослев, они веселились, делали друг другу больно, страдали, но не хотели друг другу уступать. Они знали, что любят друг друга, но игра всегда возвращалась.
- Страна
- Франция, Бельгия
- Режиссёр
- Янн Самюэлль
- Актёры
- Гийом Кане, Марион Котийяр, Жерар Уоткинс, Элоди Наварр, Эмманюэль Гренвольд, Жиль Лелуш, Тибо Верхаге, Жозефина Леба-Жоли, Жюлия Фор, Летиция Венеция Тарновска, Натали Натье, Робер Виллар
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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13 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мелодрама