Влюбись в меня, если осмелишься

Судьба свела их не зря: вдвоем они были странной, но гармоничной парой. Они придумали игру «осмелишься — не осмелишься», в которой брали друг друга «на слабо». Даже повзрослев, они веселились, делали друг другу больно, страдали, но не хотели друг другу уступать. Они знали, что любят друг друга, но игра всегда возвращалась.