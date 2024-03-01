Владислав Татаринов. Живопись

25 апреля 2024 года в Доме-музее И.П. Пожалостина в Солотче открывается персональная выставка живописи Владислава Татаринова.

Владислав Анатольевич Татаринов родился в 1974 году во Владивостоке. Окончил Коломенский педагогический институт. Член ВТОО «Союз художников России» (с 2002), Национального Союза пастелистов (с 2020), с 2012 года — председатель молодежной секции Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России».

Владислав Анатольевич — участник многих международных, всероссийских, областных и городских выставок, в том числе Академического пленэра в г. Зарайске (2011 и 2014), Всероссийского пленэра в г. Кирове (2015), ежегодных выставок Национального Союза пастелистов (Россия, участник и призер 2019-2022 гг.) и др. Персональные выставки художника состоялись в Русском доме в Белграде (по приглашению Посольства РФ в Сербии, 2010), Музее-центре Владимира Высоцкого на Таганке (2016, 2019, 2020, 2022).

Владислав Татаринов — призер и победитель нескольких международных выставок, проводившихся под эгидой IAPS (Международной Ассоциации Пастельных Сообществ), в том числе удостоен «Награды достоинства» на 38-й выставке IAPS в Чикаго (2020 и 2021). В 2022 году по сумме достижений на выставках был принят в круг мастеров Международной Ассоциации Пастельных Сообществ (Master Circle IAPS) .

Художник совершил много творческих поездок по России и странам зарубежья. Его работы находятся в Коломенском краеведческом музее, Музее В. Высоцкого в Москве, Пензенской областной картинной галерее имени К.А. Савицкого, Рязанском областном художественном музее имени И.П. Пожалостина, частных коллекциях России и за рубежом, участвовали в аукционах во Франции (1996-1999).

С 1996 года Владислав Татаринов преподает изобразительное искусство детям в общеобразовательной школе, как частный преподаватель -поступающим в вузы и любителям творчества, в том числе в онлайн-школах.Художник работает в техниках сухой пастели, живописи маслом и акрилом.

На выставке в Доме-музее И.П. Пожалостина представлено более тридцати работ автора, выполненных в основном в технике сухой пастели и масляной живописи. В фокусе интересов художника — живая природа, а также сельские и городские виды.