Винокурня семьи Комада

В юном возрасте Руи была вынуждена взять на себя управление вискарней семейства Комада. Еще при ее отце производство серьезно пострадало от землетрясения, и ей пришлось бросить учебу, чтобы снова поставить его на ноги. Несмотря на то что сейчас вискарня работает хорошо, мысли о былом преуспевании не покидают девушку, и она собирается воссоздать фирменный виски Комады — «Кома», который символизирует для нее единство их семьи. Однажды в вискарню Комады по работе приезжает молодой репортер Котаро Такахаси, который поначалу не испытывает особого интереса, но постепенно втягивается в тонкий, неторопливый процесс изготовления виски, и проникается философией его употребления. Поэтому он решает помочь Руи в исполнении мечты.