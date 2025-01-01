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Виктор Сорокин «За Россию, за мою!»
17 февраля в 19:00
Концерты

Виктор Сорокин «За Россию, за мою!»

МКЦ

Спешим сообщить вам о долгожданном концерте заслуженного артиста России, Народного артиста республики Крым, золотого голоса Кубани, Виктора Сорокина!

Вниманию зрителей будет представлена сольная программа «За Россию, за мою»!

В программе собраны песни, которые одновременно отражают внутренний мир артиста и непростое время, в которое мы живем.

Вас ждет эксклюзивный концерт, пронизанный патриотизмом, необычайным колоритом казачьей и народной музыки, который мы подготовили исключительно для вас. Вы сможете насладиться виртуозным сольным исполнением и вокальным мастерством, которые не оставляют равнодушными ни одного слушателя!

Казачий характер, брутальное исполнение, живая музыка, голос, песня и душа!

В праздничной программе прозвучат всеми любимые авторские песни, народные и казачьи хиты: «Когда мы были на войне», «Ойся, ты ойся», «Кубанка», «Вернусь», К Бате", «Ой, Люба, Люба», «Морошка», и многие другие.

Заряд положительных эмоций на целый год гарантируем! До скорой встречи!

Возраст
12+