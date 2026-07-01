VIII областной фестиваль огурца

В селе Троица Спасского района вновь пройдет областной фестиваль огурца. Программа мероприятий:
- 14:00 — встреча гостей у Храма в честь Святой Живоначальной Троицы;
- 14:10 — экскурсия по Храму в честь Святой Живоначальной Троицы;
- 14:40 — экскурсия «Вагон‑музей „Дороги жизни“»;
- 15:00 — объезд по тепличным и фермерским хозяйствам;
- 16:00 — работа ярмарочной площади: мастер‑классы, выставка‑продажа декоративно‑прикладного творчества, фотозоны, электромобили, батуты, аквагрим, сахарная вата и попкорн;
- 17:00 — официальное открытие фестиваля;
- 17:30 — концерт, выступление творческих коллективов Спасского МО;
- 19:00 — выступление ансамбля «Любо‑дорого» (Старожиловское МО);
- 20:00 — дискотека «Малосольные танцы».
Конкурсы:
- «Лучший огуречный костюм»;
- «Оригинальное огуречное блюдо»;
- «Самый быстрый поедатель огурцов»;
- «Самый тяжёлый огурец»;
- конкурс рисунка «Огуречный художник»;
- конкурс поделок «Весёлый огуречик».
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