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VIII областной фестиваль огурца
11 июля в 14:00
Праздники

VIII областной фестиваль огурца

Село Троица Спасского района

В селе Троица Спасского района вновь пройдет областной фестиваль огурца. Программа мероприятий:

  • 14:00 — встреча гостей у Храма в честь Святой Живоначальной Троицы;
  • 14:10 — экскурсия по Храму в честь Святой Живоначальной Троицы;
  • 14:40 — экскурсия «Вагон‑музей „Дороги жизни“»;
  • 15:00 — объезд по тепличным и фермерским хозяйствам;
  • 16:00 — работа ярмарочной площади: мастер‑классы, выставка‑продажа декоративно‑прикладного творчества, фотозоны, электромобили, батуты, аквагрим, сахарная вата и попкорн;
  • 17:00 — официальное открытие фестиваля;
  • 17:30 — концерт, выступление творческих коллективов Спасского МО;
  • 19:00 — выступление ансамбля «Любо‑дорого» (Старожиловское МО);
  • 20:00 — дискотека «Малосольные танцы».

Конкурсы:

  • «Лучший огуречный костюм»;
  • «Оригинальное огуречное блюдо»;
  • «Самый быстрый поедатель огурцов»;
  • «Самый тяжёлый огурец»;
  • конкурс рисунка «Огуречный художник»;
  • конкурс поделок «Весёлый огуречик».

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