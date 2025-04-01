VIII гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края»

Ведущие рестораны города вновь откроют двери для всех любителей локальной кухни, став участниками уже ставшего доброй традицией гастрономического события. Фестиваль — это уникальная возможность познакомиться с кулинарным наследием Рязанской области, вдохновиться историческими рецептами и открыть для себя вкусы, которые были восстановлены в ходе гастрономических экспедиций Ассоциации кулинаров.
Что ждет гостей фестиваля в этом году:
- участие ресторанов, представляющих кухню районов Рязанской области;
- специальные сеты, вдохновленные локальными продуктами, историей и культурой районов;
- интересные истории о людях, местах, архитектуре и традициях, связанных с каждым районом;
- атмосфера путешествия по всей области — каждый ресторан станет настоящим «туроператором» одного из районов.
По словам Ирины Даниловой, президента Ассоциации кулинаров, в этом году фестиваль будет особенно уникальным и масштабным, ведь он объединит гастрономию с культурой, историей и человеческими историями.
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