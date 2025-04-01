VIII гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края»

Ведущие рестораны города вновь откроют двери для всех любителей локальной кухни, став участниками уже ставшего доброй традицией гастрономического события. Фестиваль — это уникальная возможность познакомиться с кулинарным наследием Рязанской области, вдохновиться историческими рецептами и открыть для себя вкусы, которые были восстановлены в ходе гастрономических экспедиций Ассоциации кулинаров.

Что ждет гостей фестиваля в этом году:

участие ресторанов, представляющих кухню районов Рязанской области;

специальные сеты, вдохновленные локальными продуктами, историей и культурой районов;

интересные истории о людях, местах, архитектуре и традициях, связанных с каждым районом;

атмосфера путешествия по всей области — каждый ресторан станет настоящим «туроператором» одного из районов.

По словам Ирины Даниловой, президента Ассоциации кулинаров, в этом году фестиваль будет особенно уникальным и масштабным, ведь он объединит гастрономию с культурой, историей и человеческими историями.