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VIII гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края»
1 мая в 09:00
Праздники

VIII гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края»

Лыбедский бульвар

Ведущие рестораны города вновь откроют двери для всех любителей локальной кухни, став участниками уже ставшего доброй традицией гастрономического события. Фестиваль — это уникальная возможность познакомиться с кулинарным наследием Рязанской области, вдохновиться историческими рецептами и открыть для себя вкусы, которые были восстановлены в ходе гастрономических экспедиций Ассоциации кулинаров.

Что ждет гостей фестиваля в этом году:

  • участие ресторанов, представляющих кухню районов Рязанской области;
  • специальные сеты, вдохновленные локальными продуктами, историей и культурой районов;
  • интересные истории о людях, местах, архитектуре и традициях, связанных с каждым районом;
  • атмосфера путешествия по всей области — каждый ресторан станет настоящим «туроператором» одного из районов.

По словам Ирины Даниловой, президента Ассоциации кулинаров, в этом году фестиваль будет особенно уникальным и масштабным, ведь он объединит гастрономию с культурой, историей и человеческими историями.

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