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Вечная зима

Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.

Режиссёр
Николай Ларионов
Актёры
Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Александр Новиков, Мария Евсеева, Олег Ягодин, Янина Колесниченко, Александр Левин, Ольга Озоллапиня, Эльдар Сафиканов
Продолж.
70 мин.
Премьера
2024-10-31 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма

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