Вечная зима

Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.
- Режиссёр
- Николай Ларионов
- Актёры
- Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Александр Новиков, Мария Евсеева, Олег Ягодин, Янина Колесниченко, Александр Левин, Ольга Озоллапиня, Эльдар Сафиканов
- Продолж.
- 70 мин.
- Премьера
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2024-10-31 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма