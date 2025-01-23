Вася — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино. Звезд с неба не хватает, живет простой и размеренной жизнью. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканский наркокартель на деньги, и за это его ждет расплата! Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике, спасаясь то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. Таким похожим и таким разным близнецам предстоит снова узнать друг друга, найти свою любовь и свою семью.
- Режиссёр
- Дмитрий Литвиненко
- Актёры
- Александр Петров, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Даниил Полушкин, Дмитрий Полушкин, Раиса Рязанова, Елена Коробейникова, Александр Присмотров-Белов, Барбара де Рехиль, Гильермо Кинтанилья, Эдгар Арреола, Освальдо Рада, Марко де ла О
- Премьера
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2025-01-23 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия