Спектакль о любви и долге по пьесе Леонида Зорина «Сколько людей живут со мной в одно время. И я их никогда не узнаю. Всегда и всюду границы, границы… Границы времени, границы пространства, границы государств. Границы наших сил. Только наши надежды не имеют границ».

Послевоенная Москва. Случай сводит вместе студентку консерватории полячку Гелену и прошедшего войну будущего винодела Виктора. Несмотря на разницу во взглядах и интересах, двое молодых людей влюбляются друг в друга. История их любви, начавшаяся в 1946 году, растянется на два десятилетия. На пути героев, к счастью, встанет сначала государство, запретившее браки с иностранцами, а затем личные амбиции и непростой выбор между долгом и чувством. «Варшавская мелодия» — пронзительная история о невероятных чувствах, которые не заканчиваются никогда, и о сопряженном с этими чувствами выборе между любовью и долгом. Платой за последствия выбора героев становится вся их дальнейшая жизнь. Классика советской драматургии Леонид Зорин написал «Варшавскую мелодию» в середине 1960-х. И позже признавался, что описал в пьесе личную историю. «Главное — это тема обреченности. Любовь обречена, потому что государство сумеет растоптать вас своим паровым катком… И два человека, когда они, наконец, встречаются, могут соединиться», — говорил Леонид Зорин в одном из интервью.