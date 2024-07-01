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Варшавская мелодия
1 декабря в 19:00
Театр

Варшавская мелодия

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Спектакль о любви и долге по пьесе Леонида Зорина «Сколько людей живут со мной в одно время. И я их никогда не узнаю. Всегда и всюду границы, границы… Границы времени, границы пространства, границы государств. Границы наших сил. Только наши надежды не имеют границ».

Послевоенная Москва. Случай сводит вместе студентку консерватории полячку Гелену и прошедшего войну будущего винодела Виктора. Несмотря на разницу во взглядах и интересах, двое молодых людей влюбляются друг в друга. История их любви, начавшаяся в 1946 году, растянется на два десятилетия. На пути героев, к счастью, встанет сначала государство, запретившее браки с иностранцами, а затем личные амбиции и непростой выбор между долгом и чувством. «Варшавская мелодия» — пронзительная история о невероятных чувствах, которые не заканчиваются никогда, и о сопряженном с этими чувствами выборе между любовью и долгом. Платой за последствия выбора героев становится вся их дальнейшая жизнь. Классика советской драматургии Леонид Зорин написал «Варшавскую мелодию» в середине 1960-х. И позже признавался, что описал в пьесе личную историю. «Главное — это тема обреченности. Любовь обречена, потому что государство сумеет растоптать вас своим паровым катком… И два человека, когда они, наконец, встречаются, могут соединиться», — говорил Леонид Зорин в одном из интервью.

Режиссёр
Сергей Сотников
Актёры
Антон Васильев, Марина Александрова
Возраст
12+
Жанры
Драмспектакль