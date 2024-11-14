Вампиры легкого поведения

Хелен, Питер и их дети-подростки Клара и Роан живут тихой жизнью идеальной счастливой семьи. Но однажды Клара, защищаясь, высасывает всю кровь напавшего на нее одноклассника. Находясь в шоке от произошедшего, Клара и Роан узнают секрет, который родители скрывали долгие годы. Их семья — вампиры, но уже много лет им удается воздерживаться от употребления крови. На помощь в сложившейся ситуации вызывают дядю, о котором дети также ничего не знали. Брат-близнец их отца далек от трезвенничества и рад поделиться своей жизненной философией. Дети принимают разные стороны двух противоборствующих лагерей. И теперь всей семье придется разобраться, кто они такие и как им всем жить дальше.
- Режиссёр
- Юрос Лин
- Актёры
- Келли МакДональд, Дэмиан Льюис, София Ди Мартино, Мадлен Пауэр, Стивен Уоддингтон, Бо Брагасон, Шон Паркс, Джей Ликурго, Фредди Уайз, Суан-Ли Онг, Сара Дарем, Гарри Баксендейл
- Продолж.
- 115 мин.
- Премьера
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2024-11-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия