Вампиры легкого поведения

Хелен, Питер и их дети-подростки Клара и Роан живут тихой жизнью идеальной счастливой семьи. Но однажды Клара, защищаясь, высасывает всю кровь напавшего на нее одноклассника. Находясь в шоке от произошедшего, Клара и Роан узнают секрет, который родители скрывали долгие годы. Их семья — вампиры, но уже много лет им удается воздерживаться от употребления крови. На помощь в сложившейся ситуации вызывают дядю, о котором дети также ничего не знали. Брат-близнец их отца далек от трезвенничества и рад поделиться своей жизненной философией. Дети принимают разные стороны двух противоборствующих лагерей. И теперь всей семье придется разобраться, кто они такие и как им всем жить дальше.