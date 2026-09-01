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Вам и не снилось
24 сентября в 19:00
Театр

Вам и не снилось

Рязанский ТЮЗ

Может ли любовь привести к трагическим последствиям? Можно ли ей навредить? Какова цена заботы и любви родителей к детям? Нужно ли вмешиваться в жизнь своих детей, даже если ты делаешь это из любви? Об этих вопросах хотелось бы поговорить в спектакле. Какова цена безграничной любви и чем за неё иногда приходится платить…

Режиссёр
Ильяс Гирфанов
Актёры
Мария Деханова, Константин Лылык, Марина Заланская, Людмила Сафонова, Анна Комарова, Владимир Приз, Екатерина Волкова, Константин Зенков, Виктория Листкова, Денис Кучерявый, Людмила Сорокина
Возраст
12+