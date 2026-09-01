Вам и не снилось

Может ли любовь привести к трагическим последствиям? Можно ли ей навредить? Какова цена заботы и любви родителей к детям? Нужно ли вмешиваться в жизнь своих детей, даже если ты делаешь это из любви? Об этих вопросах хотелось бы поговорить в спектакле. Какова цена безграничной любви и чем за неё иногда приходится платить…