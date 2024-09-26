Вайлет в стране чудес

Вайлет, гуляя в лесу, случайно попадает в колодец, ведущий в другой мир. Там она встречает добрую фею Хэйзел, которая отдает ей магический цветок и рассказывает, что Вайлет является избранной и может помочь в борьбе добра со злом. Темные силы пытаются отобрать у нее магический цветок, который наделяет ее этой силой.