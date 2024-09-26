Вайлет в стране чудес

Вайлет, гуляя в лесу, случайно попадает в колодец, ведущий в другой мир. Там она встречает добрую фею Хэйзел, которая отдает ей магический цветок и рассказывает, что Вайлет является избранной и может помочь в борьбе добра со злом. Темные силы пытаются отобрать у нее магический цветок, который наделяет ее этой силой.
- Режиссёр
- Влад Марсавин
- Актёры
- Кэрри Фишер, Рита Ора, Кира Милвворд, Нелл Тайгер Фри, Себастьян Крофт, Винсент Спано, Меган Доддс, Ллойд Оуэн, Никколо Безио, Габриель Кьяраро, Эми Чорлтон
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
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2024-09-26 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Фэнтези, Драма