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Вайлет в стране чудес
Кино

Вайлет в стране чудес

Вайлет, гуляя в лесу, случайно попадает в колодец, ведущий в другой мир. Там она встречает добрую фею Хэйзел, которая отдает ей магический цветок и рассказывает, что Вайлет является избранной и может помочь в борьбе добра со злом. Темные силы пытаются отобрать у нее магический цветок, который наделяет ее этой силой.

Режиссёр
Влад Марсавин
Актёры
Кэрри Фишер, Рита Ора, Кира Милвворд, Нелл Тайгер Фри, Себастьян Крофт, Винсент Спано, Меган Доддс, Ллойд Оуэн, Никколо Безио, Габриель Кьяраро, Эми Чорлтон
Продолж.
94 мин.
Премьера
2024-09-26 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Фэнтези, Драма

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