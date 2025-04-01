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В саду чувств
20 мая в 19:00
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В саду чувств

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Алина Сафронова (сопрано)

Татьяна Мозина (фортепиано)

Александр Иванов (скрипка)

Лектор-музыковед Владимир Рогулин

В Зале камерной музыки солистка Рязанской областной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алина Сафронова (сопрано) вместе с лауреатами всероссийских и международных конкурсов Татьяной Мозиной (фортепиано) и Александром Ивановым представит программу «В саду чувств». В вокальном вечере прозвучат «цветочные» произведения Э. Грига, К. Дебюсси, Р. Штрауса, А. Даргомыжского, П. Чайковского, С. Рахманинова и других композиторов.

В программе:

  • Сл. А. Плещеев, муз. П. Чайковского. Мой садик
  • Сл. Л. Мея, муз. П. Чайковского. Отчего
  • Сл. Д. Ратгауза, муз.Р. Глиэра. О, не вплетай цветов
  • Сл. Т. де Банвиля, муз. К. Дебюсси. Звездная ночь
  • К. Дебюсси. Вереск из цикла «Прелюдии»
  • Сл. А. Пушкина, муз. А. Даргомыжского. Вертоград
  • Сл. А. Кольцова, муз. Н. Римского-Корсакова. Пленившись розой соловей
  • Сл. И. Гёте, муз. Э. Грига. Время роз
  • Сл. Л. де Лиля, муз. Э. Шоссона. Колибри
  • Сл. И. Северянина, муз. С. Рахманинова. Маргаритки
  • Р. Штраус.

Цикл «Девичьи цветы» на стихи Ф. Дана, op. 22:

  • Васильки
  • Маки
  • Плющ
  • Кувшинка
  • Сл. Г. Гильма, муз. Р.Штрауса. День всех усопших
  • Ф. Крейслер. Прекрасный розмарин
  • Э. Григ. Песня Сольвейг из драмы Г. Ибсена «Пер Гюнт»
  • Сл. Т. Щепкиной-Куперник, муз. А. Аренского. Счастье
  • Сл. Е. Бекетовой, муз. С. Рахманинова. Сирень
  • Сл. Э. Пайерона, муз. С. Рахманинова. Апрель! Вешний праздничный день…

Возраст
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