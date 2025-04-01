Алина Сафронова (сопрано)
Татьяна Мозина (фортепиано)
Александр Иванов (скрипка)
Лектор-музыковед Владимир Рогулин
В Зале камерной музыки солистка Рязанской областной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алина Сафронова (сопрано) вместе с лауреатами всероссийских и международных конкурсов Татьяной Мозиной (фортепиано) и Александром Ивановым представит программу «В саду чувств». В вокальном вечере прозвучат «цветочные» произведения Э. Грига, К. Дебюсси, Р. Штрауса, А. Даргомыжского, П. Чайковского, С. Рахманинова и других композиторов.
В программе:
- Сл. А. Плещеев, муз. П. Чайковского. Мой садик
- Сл. Л. Мея, муз. П. Чайковского. Отчего
- Сл. Д. Ратгауза, муз.Р. Глиэра. О, не вплетай цветов
- Сл. Т. де Банвиля, муз. К. Дебюсси. Звездная ночь
- К. Дебюсси. Вереск из цикла «Прелюдии»
- Сл. А. Пушкина, муз. А. Даргомыжского. Вертоград
- Сл. А. Кольцова, муз. Н. Римского-Корсакова. Пленившись розой соловей
- Сл. И. Гёте, муз. Э. Грига. Время роз
- Сл. Л. де Лиля, муз. Э. Шоссона. Колибри
- Сл. И. Северянина, муз. С. Рахманинова. Маргаритки
- Р. Штраус.
Цикл «Девичьи цветы» на стихи Ф. Дана, op. 22:
- Васильки
- Маки
- Плющ
- Кувшинка
- Сл. Г. Гильма, муз. Р.Штрауса. День всех усопших
- Ф. Крейслер. Прекрасный розмарин
- Э. Григ. Песня Сольвейг из драмы Г. Ибсена «Пер Гюнт»
- Сл. Т. Щепкиной-Куперник, муз. А. Аренского. Счастье
- Сл. Е. Бекетовой, муз. С. Рахманинова. Сирень
- Сл. Э. Пайерона, муз. С. Рахманинова. Апрель! Вешний праздничный день…
- Возраст
- 6+