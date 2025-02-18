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В потерянных землях

После гибели цивилизации, какой мы ее знаем, в наш мир вернулись магия и монстры. Могущественная ведьма Серая Элис по тайному заданию королевы отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с таинственным проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя. Путников по пятам преследует безжалостная армия крестоносцев, а за каждым поворотом поджидают порождения тьмы, но пути назад нет. И только Серой Элис известно, что у каждого желания, что она исполняет, есть невообразимые последствия.

Страна
США
Режиссёр
Пол У.С.Андерсон
Актёры
Милла Йовович, Дейв Баутиста, Арли Жове, Амара Окереке, Фрейзер Джеймс, Симон Леф, Дейрдре Маллинс, Себастьян Станкевич, Ту Лундинг, Яцек Дзисевич, Иэн Хэнмор, Эвелин Холл
Продолж.
101 мин.
Премьера
2025-03-06 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Приключение, Фэнтези

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