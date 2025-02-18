В потерянных землях

После гибели цивилизации, какой мы ее знаем, в наш мир вернулись магия и монстры. Могущественная ведьма Серая Элис по тайному заданию королевы отправляется из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Вместе с таинственным проводником Бойсом ей предстоит до полной Луны найти источник силы, что может обращать человека в зверя. Путников по пятам преследует безжалостная армия крестоносцев, а за каждым поворотом поджидают порождения тьмы, но пути назад нет. И только Серой Элис известно, что у каждого желания, что она исполняет, есть невообразимые последствия.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Пол У.С.Андерсон
- Актёры
- Милла Йовович, Дейв Баутиста, Арли Жове, Амара Окереке, Фрейзер Джеймс, Симон Леф, Дейрдре Маллинс, Себастьян Станкевич, Ту Лундинг, Яцек Дзисевич, Иэн Хэнмор, Эвелин Холл
- Продолж.
- 101 мин.
- Премьера
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2025-03-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Приключение, Фэнтези