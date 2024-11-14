В плену стихии

12-летний Дон Фендлер во время похода с семьей теряется в непроходимых лесах штата Мэн. Чтобы вернуться домой, ему предстоит в одиночку преодолеть долгий и тернистый путь, а также противостоять не только первозданной стихии, но и побороть собственные страхи. Фильм основан на реальных событиях невероятного выживания в дикой природе.
- Режиссёр
- Эндрю Будху Кайтлингер
- Актёры
- Кейтлин ФицДжералд, Пол Спаркс, Итан Слейтер, Люк Дэвид Блумм, Бейтс Уайлдер, Дэн Маттеуччи, Гриффин Уоллес Хенкель, Дин Нистат, Мейсон Куфари, Роберт Лофтус, Мэттью Шон Блумм
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
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2024-11-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение, Драма