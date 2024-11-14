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В плену стихии

12-летний Дон Фендлер во время похода с семьей теряется в непроходимых лесах штата Мэн. Чтобы вернуться домой, ему предстоит в одиночку преодолеть долгий и тернистый путь, а также противостоять не только первозданной стихии, но и побороть собственные страхи. Фильм основан на реальных событиях невероятного выживания в дикой природе.

Режиссёр
Эндрю Будху Кайтлингер
Актёры
Кейтлин ФицДжералд, Пол Спаркс, Итан Слейтер, Люк Дэвид Блумм, Бейтс Уайлдер, Дэн Маттеуччи, Гриффин Уоллес Хенкель, Дин Нистат, Мейсон Куфари, Роберт Лофтус, Мэттью Шон Блумм
Продолж.
98 мин.
Премьера
2024-11-14 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Драма

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