Театр народной песни «Узорочье» образован в 1989 году. Коллектив любим зрителями благодаря выразительности и оригинальности стиля, живости исполнения и артистизму участников. Организатор и художественный руководитель — Надежда Васильевна Кольцова, выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, Почетный работник культуры и искусства Рязанской области.

Основное творческое кредо театра — сохранение и возрождение русских национальных музыкальных традиций рязанской земли. Коллектив отличает бережное отношение к фольклору, народным обычаям и обрядам, основу репертуара составляют народные песни, наигрыши, пляски и обрядово-игровые действа, записанные в Рязанской области.

Спектакль подготовлен к 130-летию со дня рождения поэта.

К вершинам поэзии Сергей Есенин поднялся из глубин народной жизни. Рязанская земля была страной его детства, где мир народно — поэтических образов песенного наследия края окружал его с первых дней жизни. У народа — языкотворца Есенин всю жизнь учился высокому искусству слова.

Фольклорно-литературное представление коллектива построено на песенно-обрядовых материалах села Константиново, воспоминаниях жителей и старожилов села, а также поэзии С. Есенина. В атмосфере народных традиций зритель может окунуться в особенный мир разнообразных по жанрам крестьянских песен. Это календарно-обрядовые, свадебные, игровые, лирические, поздние городские и, конечно же, любимые в народе частушки, прибаски и страдания. Все эти песни звучали в селе Константиново с давних времен и воспитали у поэта глубокую любовь к своим корням.

Мероприятие будет интересно широкому кругу зрителей.