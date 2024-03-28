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Уиджи. Потустороннее измерение

Команда блогеров-инфлюэнсеров решает провести ритуал в особняке «черной графини». Поклонница всего сверхъестественного, она бесследно исчезла после того, как ей предложили сыграть в игру, которая должна была провести ее в другое измерение. Вызывая дух графини, герои впускают в мир потусторонние силы. Выживет тот, кто сможет вернуть демонов обратно.

Режиссёр
Карлос Гойтия, Гильермо Локхарт
Актёры
Магуи Брави, Начо Франкаквилья, Хосефина Инес Фаринья, Хустина Себальос, Агустин Ольчезе, Пачи Лукас, Яго Ильескас, Майте Сольсона, Бретт ДельБуоно
Продолж.
73 мин.
Премьера
2024-03-28 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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