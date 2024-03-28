Уиджи. Потустороннее измерение

Команда блогеров-инфлюэнсеров решает провести ритуал в особняке «черной графини». Поклонница всего сверхъестественного, она бесследно исчезла после того, как ей предложили сыграть в игру, которая должна была провести ее в другое измерение. Вызывая дух графини, герои впускают в мир потусторонние силы. Выживет тот, кто сможет вернуть демонов обратно.
- Режиссёр
- Карлос Гойтия, Гильермо Локхарт
- Актёры
- Магуи Брави, Начо Франкаквилья, Хосефина Инес Фаринья, Хустина Себальос, Агустин Ольчезе, Пачи Лукас, Яго Ильескас, Майте Сольсона, Бретт ДельБуоно
- Продолж.
- 73 мин.
- Премьера
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2024-03-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов