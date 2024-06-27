Ты просто космос

Два астронавта уже три года выживают на космической станции. Пока у них есть все необходимое — небольшой огород, домашний скот, фильмы и музыка. Адам и Джейн не теряют надежды на спасение, однако не могут быть уверены в том, что вернутся на Землю. Тогда они задаются вопросом: стоит им остаться друзьями или???
- Режиссёр
- Кристиан Меркадо
- Актёры
- Натали Моралес, Мисси Пайл, Энтони Маки, Зои Чао, Джефф Сталтс, Тейлор Шерт, Эндрю Фаррье, Джессамин Бергам, Майлс Хендлер
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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2024-06-27 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Научная фантастика, Романтика