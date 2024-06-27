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Ты просто космос
Кино

Ты просто космос

Два астронавта уже три года выживают на космической станции. Пока у них есть все необходимое — небольшой огород, домашний скот, фильмы и музыка. Адам и Джейн не теряют надежды на спасение, однако не могут быть уверены в том, что вернутся на Землю. Тогда они задаются вопросом: стоит им остаться друзьями или???

Режиссёр
Кристиан Меркадо
Актёры
Натали Моралес, Мисси Пайл, Энтони Маки, Зои Чао, Джефф Сталтс, Тейлор Шерт, Эндрю Фаррье, Джессамин Бергам, Майлс Хендлер
Продолж.
92 мин.
Премьера
2024-06-27 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Научная фантастика, Романтика

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