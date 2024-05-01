Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
22°
Срд, 29
24°
Чтв, 30
23°
ЦБ USD 88.44 -0.25 29/05
ЦБ EUR 96.24 -0.06 29/05
Нал. USD 84.60 / 99.00 28/05 17:00
Нал. EUR 92.40 / 115.00 28/05 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
3 318
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
14 410
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
5 517
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
15 394
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Творческая встреча с Ириной Маненковой
23 июня в 15:00
Театр

Творческая встреча с Ириной Маненковой

Рязанский областной музыкальный театр

Театр никогда не перестанет манить зрителей своими тайнами и загадками. Что может быть пленительней света рампы и шороха кулис? Только возможность прикоснуться к миру закулисья! Как рождается спектакль? Как артисты вживаются в роли? Как отдыхают? Увлекаются ли они чем-то, кроме театра? Как приходят в профессию? О чем мечтают? Для всех, кого интересуют эти вопросы, Рязанский музыкальный театр в год своего 20-летия приготовил подарок — цикл творческих встреч «Театр без грима».

В уютной атмосфере театральной гостиной зрители смогут пообщаться с солистами, режиссерами, дирижерами и представителями других творческих профессий Рязанского музыкального театра. Кто-то удивит фактами биографии, кто-то поделится профессиональными секретами, а кто-то предстанет в совершенно новом амплуа и раскроется с неожиданной стороны. В этом, несомненно, помогут вопросы, которые зрители смогут задать в ходе встречи. Приятным дополнением станут автографсессия и фото с артистом.

Каждый творческий вечер будет непохож на предыдущий, ведь каждый герой цикла «Театр без грима» — неповторим и уникален.23 июня 15:00 в фойе 2-го этажа Рязанского музыкального театра пройдет творческая встреча с солисткой Ириной Маненковой.

Возраст
6+