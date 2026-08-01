Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
23°
Чтв, 03
22°
Птн, 04
21°
ЦБ USD 86.75 0.37 02/09
ЦБ EUR 100.6 0.03 02/09
Нал. USD 86.90 / 87.50 02/09 12:55
Нал. EUR 101.55 / 101.99 02/09 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
17 466
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
1 184
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
26 августа 12:33
2 648
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 15:35
1 432
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Турбулентность
Кино

Турбулентность

Ради спасения брака молодые супруги Зак и Эмми отправляются в полет на воздушном шаре над Доломитами. Но появление незваной попутчицы Джулии нарушает их идиллию. На высоте 5000 метров старые тайны выходят наружу, а разбушевавшаяся стихия превращает романтическое приключение в жестокую битву за выживание.

Страна
США
Режиссёр
Клаудио Фех
Актёры
Ольга Куриленко, Гера Хильмар, Джереми Ирвин, Келси Грэммер, Стюарт Уилан, Петер Ганцлер, Алессандро Де Коминато, Триш Хьюз, Лайонел Роберт Бланк, Арианна Калгаро, Елена Бушуева
Продолж.
91 мин.
Премьера
3 сентября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Боевик, Приключение, Фэнтези, Драма

Еще в кино

Кино
Код сна
Кино
Не по-детски
Кино
Придурки
Кино
Ловушка
Кино
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кино
Алмаз «Сердце Персии»
Кино
И наступит рассвет
Кино
Мой папа — медведь 2
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 199. Сказочный патруль. Дорога домой
Кино
Проклятие Малены
Кино
Сыграть в ящик
Кино
Мирзапур