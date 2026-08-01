Турбулентность

Ради спасения брака молодые супруги Зак и Эмми отправляются в полет на воздушном шаре над Доломитами. Но появление незваной попутчицы Джулии нарушает их идиллию. На высоте 5000 метров старые тайны выходят наружу, а разбушевавшаяся стихия превращает романтическое приключение в жестокую битву за выживание.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Клаудио Фех
- Актёры
- Ольга Куриленко, Гера Хильмар, Джереми Ирвин, Келси Грэммер, Стюарт Уилан, Петер Ганцлер, Алессандро Де Коминато, Триш Хьюз, Лайонел Роберт Бланк, Арианна Калгаро, Елена Бушуева
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
-
3 сентября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Боевик, Приключение, Фэнтези, Драма