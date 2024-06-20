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Тур с Иванушками

«Пять Звезд»

10:15
12:25
14:35
16:45
18:55
21:05

«Киномакс»

10:40
12:10
14:30
17:00
19:20
20:10
21:40
22:50

«Формула Кино»

10:20
12:45
15:10
17:35
19:05
20:00
22:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:15
11:45
12:30
14:45
17:00
19:15
21:30

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:15
16:55
19:10

«Люксор» (Есенина)

10:20
11:40
12:40
15:00
16:20
17:20
19:40
21:00
22:00

«Пять Звезд»

10:15
12:25
14:35
16:45
18:55
21:05

«Киномакс»

10:40
12:10
14:30
17:00
19:20
20:40
21:40
22:50

«Формула Кино»

00:50
10:20
12:45
15:10
17:35
19:05
20:00
22:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:15
11:45
12:30
14:45
17:00
19:15
21:30

«Люксор» (Есенина)

10:20
11:40
12:40
15:00
16:20
17:20
19:40
21:00
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:15
16:55
19:10

«Пять Звезд»

10:15
12:25
14:35
16:45
18:55
21:05

«Киномакс»

10:40
12:10
14:30
17:00
19:20
20:40
21:40
22:50

«Формула Кино»

00:50
10:20
12:45
15:10
17:35
19:05
20:00
22:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:15
11:45
12:30
14:45
17:00
19:15
21:30

«Люксор» (Есенина)

10:20
11:40
12:40
15:00
16:20
17:20
19:40
21:00
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:15
16:55
19:10

«Пять Звезд»

10:15
12:25
14:35
16:45
18:55
21:05

«Киномакс»

10:20
12:10
14:30
17:00
19:20
20:40
21:40
22:50

«Формула Кино»

00:50
10:20
12:45
15:10
17:35
19:05
20:00
22:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:15
11:45
12:30
14:45
17:00
19:15
21:30

«Люксор» (Есенина)

10:20
11:40
12:40
15:00
16:20
17:20
19:40
21:00
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:15
16:55
19:10

«Пять Звезд»

10:15
12:25
14:35
16:45
18:55
21:05

«Киномакс»

10:40
12:10
14:30
17:00
19:20
20:40
21:40
22:50

«Формула Кино»

10:20
12:45
15:10
17:35
19:05
20:00
22:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:15
11:45
12:30
14:45
17:00
19:15
21:30

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:15
16:55
19:10

«Пять Звезд»

10:15
12:25
14:35
16:45
18:55
21:05

«Киномакс»

10:40
12:10
14:30
17:00
19:20
20:40
21:40
22:50

«Формула Кино»

10:20
12:45
15:10
17:35
19:05
20:00
22:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:15
11:45
12:30
14:45
17:00
19:15
21:30

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:15
16:55
19:10

«Пять Звезд»

10:15
12:25
14:35
16:45
18:55
21:05

«Киномакс»

10:40
12:10
14:30
17:00
19:20
20:40
21:40
22:50

«Формула Кино»

10:20
12:45
15:10
17:35
19:05
20:00
22:25

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:15
11:45
12:30
14:45
17:00
19:15
21:30

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

13:15
16:55
19:10

Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка и всегда жили ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту и поехать в фанатский тур за «Иванушками» по югу России и отвлечься от проблем взрослой жизни. Но в путешествие за ними увязывается дочка одной из героинь, 15-летняя Юлька, которая постоянно мешает подругам оторваться по полной.

Режиссёр
Марк Горобец
Актёры
Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Анна Пескова, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-06-20 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия, Мюзикл