Тур с Иванушками

Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка и всегда жили ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту и поехать в фанатский тур за «Иванушками» по югу России и отвлечься от проблем взрослой жизни. Но в путешествие за ними увязывается дочка одной из героинь, 15-летняя Юлька, которая постоянно мешает подругам оторваться по полной.
- Режиссёр
- Марк Горобец
- Актёры
- Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Анна Пескова, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2024-06-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия, Мюзикл