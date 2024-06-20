Тур с Иванушками

Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка и всегда жили ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту и поехать в фанатский тур за «Иванушками» по югу России и отвлечься от проблем взрослой жизни. Но в путешествие за ними увязывается дочка одной из героинь, 15-летняя Юлька, которая постоянно мешает подругам оторваться по полной.