ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ — XXV лет!!!

Самая самобытная и яркая российская фолк-рок-метал группа отмечает свой юбилей масштабным российским туром в сезоне 2024-2025.

За спиной 10 альбомов, почти полторы тысячи концертов, годы в гастрольных турах, множество последователей и тысячи верных слушателей, следящих за творчеством ТГЕ и его эволюцией.

…Меняются времена, музыкальные тренды и веяния… а питерский тролль и по сей день гнет свою ель!

Стань частью истории вместе с ТГЕ! Тебя ждет незабываемое шоу с программой «Best of The Best» из лучшего за четверть века тролль-творчества! Ну что, до встречи на юбилее?!

Ave Celia!

Ave ТГЕ!