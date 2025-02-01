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ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ
2 марта в 19:00
Концерты

ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ

Арт-клуб «Площадка»

ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ — XXV лет!!!

Самая самобытная и яркая российская фолк-рок-метал группа отмечает свой юбилей масштабным российским туром в сезоне 2024-2025.

За спиной 10 альбомов, почти полторы тысячи концертов, годы в гастрольных турах, множество последователей и тысячи верных слушателей, следящих за творчеством ТГЕ и его эволюцией.

…Меняются времена, музыкальные тренды и веяния… а питерский тролль и по сей день гнет свою ель!

Стань частью истории вместе с ТГЕ! Тебя ждет незабываемое шоу с программой «Best of The Best» из лучшего за четверть века тролль-творчества! Ну что, до встречи на юбилее?!

Ave Celia!

Ave ТГЕ!

Возраст
16+