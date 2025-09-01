Рязань
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
562
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 470
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 032
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 609
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Три кота. Путешествие во времени

Мультфильм «Три Кота. Путешествие во времени» рассказывает о том, как котята, мечтая устроить маме и папе незабываемый праздник, случайно запускают диван-машину времени и отправляются в захватывающее путешествие через разные эпохи. Но главное открытие ждет их в финале: они становятся свидетелями первого дня встречи мамы и папы — и понимают, что лучший подарок семье хранится в самом времени.

Дмитрий Высоцкий
11 декабря 2025 в России
0+
Мультфильм, Приключение, Комедия

Агент времени: Глава Инду. Фильм
Театр в кино: Воскресение
Мульт в кино. Выпуск № 188. Сказочный поход
Соленая тропа
Похищенная
Россия, я люблю тебя
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Стометровка
Сентиментальная ценность
Наш папа — Дед Мороз!
Авиатор
Святой Федор Томский. Тайна сибирского старца