Три богатыря. Ни дня без подвига-3

Покой трем богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями. Причем в самом прямом смысле! Главное, чтобы не уронили!