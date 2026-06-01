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Три богатыря. Ни дня без подвига-3

Формула Кино Виктория Плаза

10:20
11:05
12:00
12:45
13:40
15:20
17:00
18:40

Киномакс Премьер

10:20
12:00
13:40
16:20
18:30

Кинолюкс Барс

11:00
12:35
14:10
15:45
17:20
18:55

Кинолюкс Малина

10:00
11:35
14:05
15:20

Пять Звезд Марко Молл

11:05
14:30
17:55

Люксор Круиз

09:20
11:40
13:10
15:30
18:10

Формула Кино Виктория Плаза

10:20
11:05
12:00
12:45
13:40
15:20
17:00
18:40

Киномакс Премьер

10:20
12:00
13:40
16:20
18:30

Кинолюкс Барс

11:00
12:35
14:10
15:45
17:20
18:55

Кинолюкс Малина

10:00
11:35
14:05
15:20

Пять Звезд Марко Молл

11:05
14:30
17:55

Люксор Круиз

09:20
12:00
13:10
15:50
18:10

Формула Кино Виктория Плаза

10:20
11:05
12:00
12:45
13:40
15:20
17:00
18:40

Киномакс Премьер

10:20
12:00
13:40
16:20
18:30

Кинолюкс Барс

11:00
12:35
14:10
15:45
17:20
18:55

Кинолюкс Малина

10:00
11:35
14:05
15:20

Пять Звезд Марко Молл

11:05
14:30
17:55

Люксор Круиз

09:20
11:40
13:10
15:30
18:10

Формула Кино Виктория Плаза

10:25
11:20
12:05
13:00
14:40
16:20

Киномакс Премьер

10:20
12:00
13:40
16:50
18:35

Кинолюкс Барс

11:00
12:35
14:10
15:45
17:20
18:55

Кинолюкс Малина

10:00
11:35
14:05
15:20

Пять Звезд Марко Молл

11:05
14:30
17:55

Люксор Круиз

09:20
11:40
13:10
15:30
18:10

Формула Кино Виктория Плаза

10:20
11:05
12:00
12:45
13:40
15:20
17:00
18:40

Киномакс Премьер

10:20
12:00
13:40
16:20
18:30

Кинолюкс Барс

11:00
12:35
14:10
15:45
17:20
18:55

Кинолюкс Малина

10:00
11:35
14:05
15:20

Пять Звезд Марко Молл

11:05
14:30
17:55

Люксор Круиз

09:30
12:30
16:20
19:50

Формула Кино Виктория Плаза

10:20
11:05
12:00
12:45
13:40
15:20
17:00
18:40

Киномакс Премьер

10:20
12:00
13:40
16:20
18:30

Кинолюкс Барс

11:00
12:35
14:10
15:45
17:20
18:55

Кинолюкс Малина

10:00
11:35
14:05
15:20

Пять Звезд Марко Молл

11:05
14:30
17:55

Люксор Круиз

09:30
12:30
16:20
19:50

Формула Кино Виктория Плаза

10:10
11:05
11:50
12:45
13:30
15:10
16:45
18:20

Киномакс Премьер

10:20
12:00
13:40
16:20

Кинолюкс Барс

11:00
12:35
14:10
15:45
17:20
18:55

Кинолюкс Малина

10:00
11:35
14:05
15:20

Пять Звезд Марко Молл

11:05
14:30
17:55

Люксор Круиз

09:30
12:30
16:20
19:50

Покой трем богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями. Причем в самом прямом смысле! Главное, чтобы не уронили!

Страна
Россия
Режиссёр
Екатерина Салабай, Анна Миронова
Продолж.
65 мин.
Премьера
25 июня 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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