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Три богатыря. Ни дня без подвига

«Пять Звезд»

10:30
11:50
13:10
14:30
15:50
17:10

«Формула Кино»

10:30
12:55
14:05
15:40
16:30

«Киномакс»

10:30
13:40
15:50
17:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

12:20
13:45
15:10
16:35
18:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
15:30

«Люксор» (Есенина)

09:50
12:50
14:20
15:50
17:20
18:50

«Пять Звезд»

10:30
11:50
13:10
14:30
15:50
17:10

«Формула Кино»

10:30
11:10
12:40
12:45
14:05
15:40
16:30
18:05

«Киномакс»

10:30
13:40
15:50
17:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

12:20
13:45
15:10
16:35
18:00

«Люксор» (Есенина)

09:50
12:50
14:20
15:50
17:20
18:50

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
15:30

«Пять Звезд»

10:30
11:50
13:10
14:30
15:50
17:10

«Формула Кино»

10:30
11:10
12:45
13:15
14:05
15:40
16:30
16:45
18:05

«Киномакс»

10:30
13:40
15:50
17:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

12:20
13:45
15:10
16:35
18:00

«Люксор» (Есенина)

09:50
12:50
14:20
15:50
17:20
18:50

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
15:30

«Пять Звезд»

10:30
11:50
13:10
14:30
15:50
17:10

«Формула Кино»

10:30
11:10
12:45
12:55
14:05
15:40
16:20
16:30
17:50

«Киномакс»

10:30
12:00
13:40

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

12:20
13:45
15:10
16:35
18:00

«Люксор» (Есенина)

09:50
12:50
14:20
15:50
17:20
18:50

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
15:30

«Пять Звезд»

10:30
11:50
13:10
14:30
15:50
17:10

«Формула Кино»

10:30
12:55
14:05
15:40
16:30

«Киномакс»

10:30
13:40
15:50
17:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

12:20
13:45
15:10
16:35
18:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
15:30

«Пять Звезд»

10:30
11:50
13:10
14:30
15:50
17:10

«Формула Кино»

10:30
12:55
14:05
15:40
16:30

«Киномакс»

10:30
13:40
15:50
17:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

12:20
13:45
15:10
16:35
18:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
15:30

«Пять Звезд»

10:30
11:50
13:10
14:30
15:50
17:10

«Формула Кино»

10:30
12:55
14:05
15:40
16:30

«Киномакс»

10:30
13:40
15:50
17:20

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

12:20
13:45
15:10
16:35
18:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
15:30

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.

Режиссёр
Александра Шоха, Екатерина Салабай
Актёры
Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Юлия Зоркина, Анатолий Петров
Премьера
2024-06-20 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия