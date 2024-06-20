Три богатыря. Ни дня без подвига

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.
- Режиссёр
- Александра Шоха, Екатерина Салабай
- Актёры
- Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Юлия Зоркина, Анатолий Петров
- Премьера
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2024-06-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия