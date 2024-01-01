TOP DOG: PROSPECT 16

Николай «Чибис» Чибисов — Зейнал «Psycho» Гасанов | Лtгкий вес, до 70 кг | Главный бой вечера Prospect 16

«Чибис» (Prospect: debut) — легенда кулачки. Николай обладает характером чемпиона. Его выносливость не знает предела, за счёт чего он всегда решительно идёт вперёд, лишая противников возможности думать и принимать верные решения в бою. «Чибис» мотивирован громко ворваться в формат Prospect, устроив самый яростный бой во всем карде.

«Psycho» (Prospect 0-1) — опытный боец смешанного стиля, выделяющийся яркими образами во время выхода на бои. «Psycho» собирается воспользоваться полученной возможностью возглавить турнир в полной мере, одержав максимально убедительную победу над медийным оппонентом.

Иван «Русский Богатырь» Матвеев — Никита «Варяг» Иванов | Тяжtлый вес 94+ кг | Со-главный бой вечера Prospect 16

«Русский Богатырь» (Prospect: Debut) — безудержный и свирепый боец, имеющий внушительный показатель досрочных побед на голых кулаках. Сделав работу над ошибками после поражения на TOP DOG 23, Иван намерен проверить свои кондиции в формате Prospect, одержав сокрушительную победу над крепким оппонентом перед своим возвращением на номерной ивент.

«Варяг» (Prospect: Debut) — МС по тайскому боксу и профессиональный боец К-1, известный зрителям по кровопролитным поединкам в таких организациях, как «Наше Дело» и «Rage Arena». Никита на протяжении семи лет уделяет большое внимание тренировкам по боксу и желает удивить публику своими навыками, оправдав статус фаворита.

Денис «Отморозок» Пилипчук — Тимур «Ghost Dog» Курбанов | Средний вес, до 85 кг

«Отморозок» 3-2-2 — самый опытный боец формата Prospect. В каждом новом выступлении он показывает значительный прогресс в навыках и функциональной подготовке. Денис всегда творит незабываемое зрелище в ринге, выкладываясь на максимум в каждой атаке. «Отморозок» нацелен разрушить амбиции соперника своим напором и одержать очередную победу.

«Ghost Dog» 1-0 (1-KO) — непредсказуемый нокаутер, который попал в организацию по рекомендации Николая «Колина Варвара» Горбунова и ярко финишировал своего соперника на турнире Prospect 15. Тимур является сторонником нестандартной ударной техники, поэтому всегда может удивить противника внезапной атакой. «Ghost Dog» желает записать в свой актив досрочную победу над крепким и именитым бойцом.