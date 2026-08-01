Лето в Провинстауне пахнет океаном, солнцем и устрицами, а целый год здесь умещается в несколько курортных месяцев. 19-летний Тони приезжает сюда без четких планов на жизнь — с амбициями стать писателем и желанием покорить девушку. Случайная подработка на кухне местного ресторана превращает беззаботные каникулы в головокружительное погружение в мир хаоса, адреналина и страсти. Это история одного лета, которое определило судьбу Энтони Бурдена — шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру.