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Тони
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Тони

Лето в Провинстауне пахнет океаном, солнцем и устрицами, а целый год здесь умещается в несколько курортных месяцев. 19-летний Тони приезжает сюда без четких планов на жизнь — с амбициями стать писателем и желанием покорить девушку. Случайная подработка на кухне местного ресторана превращает беззаботные каникулы в головокружительное погружение в мир хаоса, адреналина и страсти. Это история одного лета, которое определило судьбу Энтони Бурдена — шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру.

Страна
США
Режиссёр
Мэтт Джонсон
Актёры
Доминик Сесса, Антонио Бандерас, Эмилия Джонс, Лео Вудолл, Ставрос Халкиас, Майкл Джибрин, Моника Раймунд, Рич Соммер, Дагмара Доминьчик, Кэролайн Порту, Марк Буженский
Продолж.
106 мин.
Премьера
3 сентября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Драма

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