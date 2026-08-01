Лето в Провинстауне пахнет океаном, солнцем и устрицами, а целый год здесь умещается в несколько курортных месяцев. 19-летний Тони приезжает сюда без четких планов на жизнь — с амбициями стать писателем и желанием покорить девушку. Случайная подработка на кухне местного ресторана превращает беззаботные каникулы в головокружительное погружение в мир хаоса, адреналина и страсти. Это история одного лета, которое определило судьбу Энтони Бурдена — шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Мэтт Джонсон
- Актёры
- Доминик Сесса, Антонио Бандерас, Эмилия Джонс, Лео Вудолл, Ставрос Халкиас, Майкл Джибрин, Моника Раймунд, Рич Соммер, Дагмара Доминьчик, Кэролайн Порту, Марк Буженский
- Продолж.
- 106 мин.
- Премьера
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3 сентября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Байопик, Драма