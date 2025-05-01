Только живопись. Павел Никонов

24 апреля 2025 г. в 16:00 в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка произведений известного современного художника и классика отечественной живописи второй половины ХХ века Павла Никонова.

Павел Федорович Никонов, народный художник России, академик Российской академии художеств, родился 30 мая 1930 года в Москве. В годы войны вместе с другими учениками Средней художественной школы при Московском художественном институте был эвакуирован в Башкирию, где находился вместе со старшим братом Михаилом, а также с В.И. Ивановым, Г. М. Коржевым, В.Ф. Стожаровым, П.П. Оссовским, ставшими в будущем известными художниками. В 1956 году окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова. В 1962—1963 гг. участвовал в знаменитой выставке «30 лет МОСХ», где его картина «Геологи» привлекла внимание новизной интерпретации темы и остротой художественного языка. Став одной из главных мишеней критики, это полотно впоследствии вошло в число знаковых явлений отечественной живописи. Павел Никонов — один из ярких представителей искусства эпохи «оттепели», он из плеяды мастеров, с именами которых на рубеже 1950-1960-х гг. связано рождение нового направления — «сурового стиля». В период после «перестройки» профессиональный опыт художника оказался востребованным в МГАХИ им. В.И. Сурикова, где он руководил мастерской станковой живописи в 1998—2006 гг. Павел Федорович Никонов удостоен высоких государственных наград, его произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, других музеях России, а также зарубежных собраниях.

Представленные на выставке произведения, созданные преимущественно в последние годы, являются продолжением тех тенденций, которые сложились в творчестве художника в середине 1970-х годов. Зрители увидят деревенские и библейские сюжеты, пейзажи и натюрморты. Экспрессивная манера письма и эмоциональная насыщенность цвета придают значимость внешне простым темам картин П.Ф. Никонова. Каждую из них отличает виртуозная работа с пятном и фактурой художественного материала.

Вошедшие в состав выставки работы разнообразны в цветовых решениях: иногда холст нагружен преимущественно темными, сумрачными цветовыми массами, наложенными плотными пастозными мазками, а иногда сквозь красочный слой просвечивает белизна нетронутого холста. Благодаря этому символические по звучанию и полуабстрактные по пластическому решению композиции художника поражает эмоциональностью контакта с натурой.

Персональная выставка Павла Федоровича Никонова в Рязанском художественном музее, вторая по счету в нашем городе, приурочена к 95-летнему юбилею автора. Более двух десятков работ, среди которых некоторые экспонируются впервые, являют собой лишь малую часть созданного автором за последнее время, поскольку Павла Федоровича отличают невероятная трудоспособность и желание продолжать поиски и эксперименты.