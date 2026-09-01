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TheatreHD: Равель. Балеты Шеркауи и Вербрюггена
Кино

TheatreHD: Равель. Балеты Шеркауи и Вербрюггена

Равель танцевальный: два взгляда на музыку французского композитора. На сцене Королевского балета Фландрии в один вечер объединены два спектакля на музыку Равеля. «Картинки с выставки» Мусоргского в оркестровой версии Равеля стали основой для зрелищного и утонченного спектакля «Выставка» Сиди Ларби Шеркауи, а Йерун Вербрюгген поставил историю любви и потери на «Мою Матушку-Гусыню».

Постановки объединяет не только выбор композитора, но и подход к интерпретации музыкального материала, попытка не просто иллюстрировать музыку, но раскрывать ее внутренний смысл. Как говорят авторы, спектакли получились путешествиями по эмоциям, по светлым и темным воспоминаниям.

Сын фламандки и марроканца, Шеркауи впитал в себя наследие двух культур — и обе эти культуры находят отражение в создаваемых им танцах. Бережное отношение к классике, влияние духовных практик, микс из самых разных стилей, от танго до катхака, умение выстраивать глубокую связь между музыкой и движением, работать с пространством и нестандартной сценографией — все это делает его стиль индивидуальным и запоминающимся.

Эти особенности его стиля ярко проявились и в «Выставке», одноактном спектакле, поставленном «по мотивам» «Картинок с выставки». Шеркауи идет за музыкой, создавая образы сколь яркие и конкретные, столь и открытые для интерпретаций. Игры с рамами, напрямую отсылая к теме экспонирования картин, делают пространство спектакля очень объемным, постоянно трансформируемым и многомерным. Удивительной красоты костюмы служат «основой» для картин, а танец по-настоящему обживает и оживляет музыку.

Как и Шеркауи, Йерун Вербрюгген в своих работах идет, прежде всего, за музыкой. Экс-звезда Балета Монте-Карло, много танцевавший в работах Кристофа Майо, Шеркауи, Форсайта и Геке, Вербрюгген нашел свой собственный стиль как хореограф в смеси классики и «подросткового протеста» современного танца. Его хореография — это микс реального и сказочного миров, мира живых и мира мертвых, ирония и мистика; его иногда называют Тимом Бертоном мирового танца, и «Моя Матушка-Гусыня», как и другие его работы, отлично демонстрирует, почему.

Свой спектакль Вербрюгген посвятил бельгийской королеве Фабиоле и ее любви к мужу, которого она пережила на 21 год, но не потеряла духовной связи с ним. Мир, созданный в спектакле, кажется прозрачным, это мир, который видишь и чувствуешь, но не можешь «поймать».

Страна
Германия, Бельгия
Режиссёр
Сиди Ларби Шеркауи, Йерун Вербрюгген
Продолж.
80 мин.
Премьера
16 сентября 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Балет, ТВ Драма

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