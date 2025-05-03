TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Турок в Италии

Россини а-ля Феллини: Ольга Перетятько и Эрвин Шротт в метатеатральной постановке комической оперы-перевертыша.

Кино- и театральный режиссер Давиде Ливерморе («ДОЛЬЧЕ!») очень точно и выигрышно провел параллели с «Белым шейхом» и «8 ½» Федерико Феллини, поместив действие «Турка» Россини на съемочную площадку и щедро представив весь калейдоскоп персонажей, которых мы помним и любим по итальянским фильмам 1960-х. В этой феллиниевской транспозиции Ливерморе не смог обойтись без темы цирка, поэтому «хор цыган, турок и масок» превращается в красочную труппу укротителей львов, акробатов, воздушных гимнастов и клоунов — и костюмы Джанлуки Фаласки, как обычно, великолепны и как нельзя кстати.

Звезда постановки Ольга Перетятько (Фьорилла) приезжает на скутере в платье в черно-белый горошек, будто сошла с экрана «Сладкой жизни». И совершенно бесподобен рядом с ней турок Селим (Эрвин Шротт в образе Белого шейха). А роль-аллюзия на самого Федерико Феллини — у Пьетро Спаньоли (Дон Просдочимо). Люди с хлопушками и игра со светом, переключающая «картинку» на сцене с цветной на черно-белую и обратно, напоминает нам, что это лишь игра в кино, но съемку уже не остановить: первая постмодернистская опера заиграла новыми, неожиданными нюансами! «Турок в Италии» — опера-перевертыш, опера-компаньон к другой знаменитой комедии Россини, «Итальянка в Алжире». «Турок в Италии» был написан Россини в 1814 году, через год после блистательной премьеры «Итальянки», и, как нетрудно догадаться, переворачивает ее сюжет вверх ногами: на этот раз турок Селим прибывает в Италию, где его ожидают искрометные любовные приключения.

Увы, при первой премьере «Турок в Италии» не снискал большого успеха — с гениальной «Итальянкой в Алжире» он сравниться не мог, но со временем эта опера приобрела популярность, хотя так и осталась в тени «Итальянки», пожалуй, справедливо, ведь без своей «прародительницы» она и не появилась бы на свет. Вокальные партии (причем не только для сопрано) в «Турке в Италии» отличаются обилием фиоритур и захватывающе сложны, а сюжет полон сверкающего юмора, не лишенного, впрочем, доли сентиментальности. На фестивале Россини в Пезаро «Турок в Италии» представлен в совершенно новой постановке известного итальянского режиссера Давиде Ливерморе («ДОЛЬЧЕ!»). При помощи отсылок на фильмы киноклассика Федерико Феллини «Ливерморе добивается живого комического эффекта, который идеально соответствует музыкальным темпам оперы Россини — впечатление восхитительное» (Opera Today).

«Несомненно, своим блеском этот спектакль во многом обязан дирижеру Сперанце Скапуччи, хорошо подготовленной и одаренной немалым талантом» (Il Resto del Carlino Pesaro). В главных ролях заняты Эрвин Шротт, «гибкий, красивый бас-баритон которого с легкостью исполняет самые замысловатые колоратуры» (General-Anzeiger), и Ольга Перетятько — идеальный состав, обеспечивший чудесное представление этой незаслуженно обойденной вниманием оперы.