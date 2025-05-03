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TheatreHD: Оперный фестиваль Россини. Турок в Италии

Россини а-ля Феллини: Ольга Перетятько и Эрвин Шротт в метатеатральной постановке комической оперы-перевертыша.

Кино- и театральный режиссер Давиде Ливерморе («ДОЛЬЧЕ!») очень точно и выигрышно провел параллели с «Белым шейхом» и «8 ½» Федерико Феллини, поместив действие «Турка» Россини на съемочную площадку и щедро представив весь калейдоскоп персонажей, которых мы помним и любим по итальянским фильмам 1960-х. В этой феллиниевской транспозиции Ливерморе не смог обойтись без темы цирка, поэтому «хор цыган, турок и масок» превращается в красочную труппу укротителей львов, акробатов, воздушных гимнастов и клоунов — и костюмы Джанлуки Фаласки, как обычно, великолепны и как нельзя кстати.

Звезда постановки Ольга Перетятько (Фьорилла) приезжает на скутере в платье в черно-белый горошек, будто сошла с экрана «Сладкой жизни». И совершенно бесподобен рядом с ней турок Селим (Эрвин Шротт в образе Белого шейха). А роль-аллюзия на самого Федерико Феллини — у Пьетро Спаньоли (Дон Просдочимо). Люди с хлопушками и игра со светом, переключающая «картинку» на сцене с цветной на черно-белую и обратно, напоминает нам, что это лишь игра в кино, но съемку уже не остановить: первая постмодернистская опера заиграла новыми, неожиданными нюансами! «Турок в Италии» — опера-перевертыш, опера-компаньон к другой знаменитой комедии Россини, «Итальянка в Алжире». «Турок в Италии» был написан Россини в 1814 году, через год после блистательной премьеры «Итальянки», и, как нетрудно догадаться, переворачивает ее сюжет вверх ногами: на этот раз турок Селим прибывает в Италию, где его ожидают искрометные любовные приключения.

Увы, при первой премьере «Турок в Италии» не снискал большого успеха — с гениальной «Итальянкой в Алжире» он сравниться не мог, но со временем эта опера приобрела популярность, хотя так и осталась в тени «Итальянки», пожалуй, справедливо, ведь без своей «прародительницы» она и не появилась бы на свет. Вокальные партии (причем не только для сопрано) в «Турке в Италии» отличаются обилием фиоритур и захватывающе сложны, а сюжет полон сверкающего юмора, не лишенного, впрочем, доли сентиментальности. На фестивале Россини в Пезаро «Турок в Италии» представлен в совершенно новой постановке известного итальянского режиссера Давиде Ливерморе («ДОЛЬЧЕ!»). При помощи отсылок на фильмы киноклассика Федерико Феллини «Ливерморе добивается живого комического эффекта, который идеально соответствует музыкальным темпам оперы Россини — впечатление восхитительное» (Opera Today).

«Несомненно, своим блеском этот спектакль во многом обязан дирижеру Сперанце Скапуччи, хорошо подготовленной и одаренной немалым талантом» (Il Resto del Carlino Pesaro). В главных ролях заняты Эрвин Шротт, «гибкий, красивый бас-баритон которого с легкостью исполняет самые замысловатые колоратуры» (General-Anzeiger), и Ольга Перетятько — идеальный состав, обеспечивший чудесное представление этой незаслуженно обойденной вниманием оперы.

Режиссёр
Давиде Ливерморе, Сперанца Скаппуччи
Актёры
Эрвин Шротт, Ольга Перетятько, Никола Алаймо, Пьетро Спаньоли, Рене Барбера, Чечилия Молинари, Пьетро Адаини
Продолж.
180 мин.
Премьера
2025-05-03 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Опера, ТВ Драма

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