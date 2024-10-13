TheatreHD: Леопольдштадт

Том Стоппард возвращается на сцену Российского академического молодежного театра с семейной сагой — многомерным эпосом о противостоянии человека и истории. За два часа сценического времени перед нами в деталях промелькнет более полувека истории. За хроникой событий стоит очень личное высказывание ее автора, драматурга Тома Стоппарда, в середине жизни узнавшего о своих еврейских корнях и гибели родных в концлагерях.

Леопольдштадт — один из районов австрийской столицы, свое официальное название получил по имени императора Священной Римской империи, но в народе всегда был известен как «Остров мацы», ведь испокон веков здесь проживала огромная еврейская община. Семья Германа Мерца тоже родом из Леопольдштадта. Но если его прадед был всего лишь разносчиком тканей, то сам Герман Мерц — преуспевающий фабрикант, один из богатейших людей Вены, принятый в высшем обществе завсегдатай оперы и светских салонов. За несколько дней до наступления нового XX века, собрав в роскошной гостиной все свое шумное многолюдное семейство, Герман Мерц ни секунды не сомневается, что его дети и внуки будут жить в царстве разума и красоты, научного прогресса, философии и искусства. В 1955 году в этой же самой гостиной встретятся Роза, Натан и Лео — три «осколка» некогда огромного рода, единственные, кому удалось выстоять в огне XX столетия…

Режиссер Алексей Бородин: «Леопольдштадт» — это не только трагедия отдельной семьи или даже народа. Я смотрю на эту историю шире: это трагедия меньшинства, которое всегда раздражает большинство и всегда ему проигрывает. А еще это размышление о том, как каждому из нас жить в изменяющемся мире, выдерживая все перипетии, не теряя себя и своих корней".