TheatreHD: Курентзис. Реквием. Верди

В исполнении солистов, хора и оркестра musicAeterna Реквием Верди словно возвращается с концертной эстрады в храмовое пространство. Семь частей Реквиема становятся ступенями на пути к постижению таинства смерти, оперный характер оркестрового и вокального письма (композитор писал Реквием одновременно с «Аидой») обретает строгость католической традиции, а музыкальные образы ярости, отчаяния и бунта против неизбежного конца увенчиваются умиротворением. Самую известную траурную мессу после Реквиема Моцарта еще в XIX столетии называли «оперой в церковных одеждах». Реквием Верди до сих пор звучит преимущественно в театральных и концертных залах. Однако сам автор предназначал это сочинение для исполнения в церкви, причем по особым поводам. В 1868 году спустя всего несколько дней после кончины Джоаккино Россини Верди предложил двенадцати итальянским композиторам написать 12 канонических частей заупокойной мессы и исполнить этот коллективный реквием в годовщину смерти Россини в церкви Сан-Петронио в Болонье. Замысел, как известно, не был воплощен. Сам Верди написал финальную часть мессы Libera me, спустя год заявил, что напишет весь реквием целиком, но отложил работу на несколько лет. В 1873 году скончался писатель и поэт Алессандро Мандзони, и Верди решил посвятить Реквием ему. Согласно воле композитора, премьера состоялась в годовщину смерти одного из лидеров итальянского Рисорджименто в церкви Сан-Марко в Милане. Композитор ведет слушателей от трагического пролога Requiem е Kyrie через картины Страшного суда в самой крупной, состоящей из девяти разделов части Sequentia (Dies irae) к созерцательному Офферторию. Вслед за мощной жизнеутверждающей двойной фугой Sanctus звучит нежная лирика Agnus Dei и Lux aeterna. Верди напоминает о смятении и ужасе в заключительной части Libera me, но завершает Реквием прозрачным мажорным аккордом, буквально воплощающим lux perpetua — свет вечный.