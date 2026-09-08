TheatreHD: Григорий Соколов. Концерт в Экс-ан-Провансе

Сольный концерт легендарного российского пианиста из «фортепианной Мекки» — с фестиваля в Ла-Рок-д'Антерон.
Без сомнения, он один из величайших пианистов нашего времени — скромный и непостижимый Григорий Соколов. Его исполнение повергает в безмолвие и критиков, и публику — словно они до конца не могут поверить в то, чему стали свидетелями. Одно из таких эпохальных выступлений — сольный концерт с произведениями Баха, Бетховена, Шуберта, Шопена и Дебюсси, состоявшийся в Экс-ан-Провансе на Фестивале в Ла-Рок-д'Антерон. И, как это Соколову и свойственно, он подарил слушателям незабываемые, волшебные мгновения Музыки.
Программа:
- И. С. Бах: Партита № 1 си-бемоль мажор, BWV 825
- Л. ван Бетховен: Соната для фортепиано № 7 ре мажор, соч. 10 № 3
- Ф. Шуберт: Соната для фортепиано № 14 ля минор, соч. 143 D 784
- Ф. Шуберт: Шесть музыкальных моментов, соч. 94 D 780
Бисы:
- Шопен (Мазурка, соч. 68 #2 ля минор, Мазурка, соч. 30 #4 до-диез минор, Мазурка соч. 63 #3 до-диез минор, Мазурка соч. 50 #3 до-диез минор, Прелюдия соч. 28 #15 ре-бемоль мажор, «Капель»);
- Дебюсси (Прелюдия «Канопа»).
- Страна
- Франция
- Актёры
- Григорий Соколов
- Продолж.
- 146 мин.
- Премьера
-
17 сентября 2026 в России
- Возраст
- 6+