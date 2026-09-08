TheatreHD: Григорий Соколов. Концерт в Экс-ан-Провансе

Сольный концерт легендарного российского пианиста из «фортепианной Мекки» — с фестиваля в Ла-Рок-д'Антерон.

Без сомнения, он один из величайших пианистов нашего времени — скромный и непостижимый Григорий Соколов. Его исполнение повергает в безмолвие и критиков, и публику — словно они до конца не могут поверить в то, чему стали свидетелями. Одно из таких эпохальных выступлений — сольный концерт с произведениями Баха, Бетховена, Шуберта, Шопена и Дебюсси, состоявшийся в Экс-ан-Провансе на Фестивале в Ла-Рок-д'Антерон. И, как это Соколову и свойственно, он подарил слушателям незабываемые, волшебные мгновения Музыки.

Программа:

И. С. Бах: Партита № 1 си-бемоль мажор, BWV 825

Л. ван Бетховен: Соната для фортепиано № 7 ре мажор, соч. 10 № 3

Ф. Шуберт: Соната для фортепиано № 14 ля минор, соч. 143 D 784

Ф. Шуберт: Шесть музыкальных моментов, соч. 94 D 780

Бисы: