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TheatreHD: Григорий Соколов. Концерт в Экс-ан-Провансе
Кино

TheatreHD: Григорий Соколов. Концерт в Экс-ан-Провансе

Сольный концерт легендарного российского пианиста из «фортепианной Мекки» — с фестиваля в Ла-Рок-д'Антерон.

Без сомнения, он один из величайших пианистов нашего времени — скромный и непостижимый Григорий Соколов. Его исполнение повергает в безмолвие и критиков, и публику — словно они до конца не могут поверить в то, чему стали свидетелями. Одно из таких эпохальных выступлений — сольный концерт с произведениями Баха, Бетховена, Шуберта, Шопена и Дебюсси, состоявшийся в Экс-ан-Провансе на Фестивале в Ла-Рок-д'Антерон. И, как это Соколову и свойственно, он подарил слушателям незабываемые, волшебные мгновения Музыки.

Программа:

  • И. С. Бах: Партита № 1 си-бемоль мажор, BWV 825
  • Л. ван Бетховен: Соната для фортепиано № 7 ре мажор, соч. 10 № 3
  • Ф. Шуберт: Соната для фортепиано № 14 ля минор, соч. 143 D 784
  • Ф. Шуберт: Шесть музыкальных моментов, соч. 94 D 780

Бисы:

  • Шопен (Мазурка, соч. 68 #2 ля минор, Мазурка, соч. 30 #4 до-диез минор, Мазурка соч. 63 #3 до-диез минор, Мазурка соч. 50 #3 до-диез минор, Прелюдия соч. 28 #15 ре-бемоль мажор, «Капель»);
  • Дебюсси (Прелюдия «Канопа»).

Страна
Франция
Актёры
Григорий Соколов
Продолж.
146 мин.
Премьера
17 сентября 2026 в России
Возраст
6+

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