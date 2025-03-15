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TheatreHD: Гольдберг-вариации

Танцы и немного нервно: камерный цикл Баха на сцене Венской оперы. «Гольдберг-вариации» швейцарского хореографа Хайнца Шперли — изящный, виртуозный, стильный спектакль, где занята практически вся балетная труппа Венской оперы, — поставлен на одноименный камерный цикл Иоганна Себастьяна Баха. Как и само музыкальное произведение, этот неоклассический балет состоит из 30 вариаций — соло, дуэтов, трио и групп. Формально бессюжетный, спектакль позволяет зрителям самим находить и выстраивать истории, ведь в основе — многообразие человеческих взаимоотношений. Флирт и любовь, обида и ревность, радости и страхи, одиночество и дружба: в изящном союзе музыки и танца — вся палитра жизни. «Гольдберг-вариации», или Ария с тридцатью вариациями — часть серии «Клавирная практика». Они были написаны Бахом на заказ и предназначались для клавесиниста по фамилии Гольдберг, невероятного виртуоза, что мог играть с завязанными глазами и перевернутыми нотами. Самый длинный из циклов, созданных в эпоху барокко, полнометражному балету «Гольдберг-вариации» подошел как нельзя лучше. Швейцарец Хайнц Шперли был одним из первых хореографов, кто попытался перенести цикл Баха на балетную сцену, и получилось это у него чрезвычайно стильно и многообразно. Спектакль, поставленный в 1993 году в Дюссельдорфе, стал визитной карточкой балета Цюриха, а затем продолжил уверенное шествие по театрам мира. «Гольдберг-вариации» Шперли — своего рода дайджест танцев XX столетия. Там можно заметить многое, что придумали до Шперли, и многое, что ушло «в народ» после этого спектакля. Поддержки, позировки, дуэты и связки между вариациями — все кажется знакомым и в то же время совершенно новым. Масштабные начало и финал спектакля, где заняты все артисты, перемежаются с камерными дуэтами и соло; залихватские танцы сменяются философскими адажио; на смену ярким трико приходят белые и черные. Жизнь многообразна, а танец служит ее верным отражением, добавляя от себя лишь нотку безусловного изящества.

Режиссёр
Хайнц Шперли
Актёры
Алексей Попов, Людмила Коновалова, Ольга Есина, Давиде Дато, Елена Боттаро
Продолж.
92 мин.
Премьера
2025-03-15 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Балет, ТВ Драма

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