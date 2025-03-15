TheatreHD: Гольдберг-вариации

Танцы и немного нервно: камерный цикл Баха на сцене Венской оперы. «Гольдберг-вариации» швейцарского хореографа Хайнца Шперли — изящный, виртуозный, стильный спектакль, где занята практически вся балетная труппа Венской оперы, — поставлен на одноименный камерный цикл Иоганна Себастьяна Баха. Как и само музыкальное произведение, этот неоклассический балет состоит из 30 вариаций — соло, дуэтов, трио и групп. Формально бессюжетный, спектакль позволяет зрителям самим находить и выстраивать истории, ведь в основе — многообразие человеческих взаимоотношений. Флирт и любовь, обида и ревность, радости и страхи, одиночество и дружба: в изящном союзе музыки и танца — вся палитра жизни. «Гольдберг-вариации», или Ария с тридцатью вариациями — часть серии «Клавирная практика». Они были написаны Бахом на заказ и предназначались для клавесиниста по фамилии Гольдберг, невероятного виртуоза, что мог играть с завязанными глазами и перевернутыми нотами. Самый длинный из циклов, созданных в эпоху барокко, полнометражному балету «Гольдберг-вариации» подошел как нельзя лучше. Швейцарец Хайнц Шперли был одним из первых хореографов, кто попытался перенести цикл Баха на балетную сцену, и получилось это у него чрезвычайно стильно и многообразно. Спектакль, поставленный в 1993 году в Дюссельдорфе, стал визитной карточкой балета Цюриха, а затем продолжил уверенное шествие по театрам мира. «Гольдберг-вариации» Шперли — своего рода дайджест танцев XX столетия. Там можно заметить многое, что придумали до Шперли, и многое, что ушло «в народ» после этого спектакля. Поддержки, позировки, дуэты и связки между вариациями — все кажется знакомым и в то же время совершенно новым. Масштабные начало и финал спектакля, где заняты все артисты, перемежаются с камерными дуэтами и соло; залихватские танцы сменяются философскими адажио; на смену ярким трико приходят белые и черные. Жизнь многообразна, а танец служит ее верным отражением, добавляя от себя лишь нотку безусловного изящества.