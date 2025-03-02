TheatreHD: Добрый человек из Сезуана

Юрий Бутусов, поставив одну из самых сложных пьес Брехта в новом переводе Егора Перегудова, словно вернул ее к истокам: уйдя и от социалистического пафоса 40-х, и от диссидентского бунтарства постановки Таганки 60-х годов, он снова открыл в ней драматическую притчу о сущности человека. Спектакль лишен примет времени и места — это не китайский Сычуань, а просто богом заброшенная деревня на краю Вселенной, возможная в любой стране и в любом столетии, а может, и в самом конце времен. Впрочем, как выясняется, боги как раз этот уголок не забыли: однажды они, вернее она (трех брехтовских богов играет одна хрупкая Анастасия Лебедева) спускается с небес и ищет помощи у смертных. Единственная, кто соглашается приютить ее, — нелепая безалаберная проститутка Шен Те (Александра Урсуляк). Божественная благодарность оборачивается неожиданными испытаниями для девушки, проявившей доброту. В финале спектакля мы увидим совсем иную героиню, не похожую на ту наивную и отзывчивую Шен
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Юрий Бутусов
- Актёры
- Александра Урсуляк, Александр Арсентьев, Анастасия Лебедева, Александр Матросов, Вера Воронкова, Андрей Сухов, Ирина Царенко, Анна Кармакова, Наталья Рева-Рядинская, Александр Дмитриев, Алексей Рахманов, Анна Бегунова, Иван Литвиненко
- Продолж.
- 184 мин.
- Премьера
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2025-03-02 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма, ТВ Драма