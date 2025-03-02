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TheatreHD: Добрый человек из Сезуана

Юрий Бутусов, поставив одну из самых сложных пьес Брехта в новом переводе Егора Перегудова, словно вернул ее к истокам: уйдя и от социалистического пафоса 40-х, и от диссидентского бунтарства постановки Таганки 60-х годов, он снова открыл в ней драматическую притчу о сущности человека. Спектакль лишен примет времени и места — это не китайский Сычуань, а просто богом заброшенная деревня на краю Вселенной, возможная в любой стране и в любом столетии, а может, и в самом конце времен. Впрочем, как выясняется, боги как раз этот уголок не забыли: однажды они, вернее она (трех брехтовских богов играет одна хрупкая Анастасия Лебедева) спускается с небес и ищет помощи у смертных. Единственная, кто соглашается приютить ее, — нелепая безалаберная проститутка Шен Те (Александра Урсуляк). Божественная благодарность оборачивается неожиданными испытаниями для девушки, проявившей доброту. В финале спектакля мы увидим совсем иную героиню, не похожую на ту наивную и отзывчивую Шен Т. е. Перепробовав все, даже превратившись в жестокого «кузена» Шуй Та, чтобы защитить себя, Шен Те будет яростно требовать от богов, чтобы они уничтожили всех злых людей и помогли добрым. Но это так не работает — добро и зло, как инь и ян, сливаются в каждом из нас: да и Шен Те к концу пути превращается в жутковатый микс из придуманного ей злобного «кузена» и прежней, доброй себя. Когда даже боги отворачиваются от Шен Те, единственные, у кого она ищет спасения, — зрители в зале, в который она бросает последнее отчаянное «Помогите!». Но в зале к этому душераздирающему финалу уж точно должен найтись хотя бы один человек, сердце которого дрогнет и он захочет протянуть героине руку помощи. Ведь, как писал Брехт, «мир больше не может оставаться таким, как есть, если в нем не найдется хотя бы один добрый человек».

Страна
Россия
Режиссёр
Юрий Бутусов
Актёры
Александра Урсуляк, Александр Арсентьев, Анастасия Лебедева, Александр Матросов, Вера Воронкова, Андрей Сухов, Ирина Царенко, Анна Кармакова, Наталья Рева-Рядинская, Александр Дмитриев, Алексей Рахманов, Анна Бегунова, Иван Литвиненко
Продолж.
184 мин.
Премьера
2025-03-02 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма, ТВ Драма

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