TheatreHD: Добрый человек из Сезуана

Юрий Бутусов, поставив одну из самых сложных пьес Брехта в новом переводе Егора Перегудова, словно вернул ее к истокам: уйдя и от социалистического пафоса 40-х, и от диссидентского бунтарства постановки Таганки 60-х годов, он снова открыл в ней драматическую притчу о сущности человека. Спектакль лишен примет времени и места — это не китайский Сычуань, а просто богом заброшенная деревня на краю Вселенной, возможная в любой стране и в любом столетии, а может, и в самом конце времен. Впрочем, как выясняется, боги как раз этот уголок не забыли: однажды они, вернее она (трех брехтовских богов играет одна хрупкая Анастасия Лебедева) спускается с небес и ищет помощи у смертных. Единственная, кто соглашается приютить ее, — нелепая безалаберная проститутка Шен Те (Александра Урсуляк). Божественная благодарность оборачивается неожиданными испытаниями для девушки, проявившей доброту. В финале спектакля мы увидим совсем иную героиню, не похожую на ту наивную и отзывчивую Шен Т. е. Перепробовав все, даже превратившись в жестокого «кузена» Шуй Та, чтобы защитить себя, Шен Те будет яростно требовать от богов, чтобы они уничтожили всех злых людей и помогли добрым. Но это так не работает — добро и зло, как инь и ян, сливаются в каждом из нас: да и Шен Те к концу пути превращается в жутковатый микс из придуманного ей злобного «кузена» и прежней, доброй себя. Когда даже боги отворачиваются от Шен Те, единственные, у кого она ищет спасения, — зрители в зале, в который она бросает последнее отчаянное «Помогите!». Но в зале к этому душераздирающему финалу уж точно должен найтись хотя бы один человек, сердце которого дрогнет и он захочет протянуть героине руку помощи. Ведь, как писал Брехт, «мир больше не может оставаться таким, как есть, если в нем не найдется хотя бы один добрый человек».