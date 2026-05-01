TheatreHD: Черняков. Война и мир

Вневременные истины на сцене Баварской оперы: знакомый с юности сюжет в оригинальном прочтении Дмитрия Чернякова.

Баварская государственная опера решила сыграть по-крупному, поставив «Войну и мир» Прокофьева. Дмитрий Черняков (который не мыслит постановку, не создав ей пространство самостоятельно) сосредоточил знаковое произведение всего в одной, однако весьма многосмысленной локации — Колонном зале Московского дома союзов. Выйдя далеко и высоко за пределы обстоятельств создания литературного и музыкального источников, оставив позади политическую подоплеку, идеи Толстого и Прокофьева, Черняков создает свое уникальное произведение, помещая оперу в сердце города, в прямой контакт с нашими тревогами, эмоциями и повседневной жизнью. Сознательно анахроничное столкновение персонажей и локаций заставляет проводить неожиданные параллели, а смешение образов позволяет взглянуть на сюжет со стороны современного общества. Режиссерское стремление к рефлексии поддержал и подхватил оркестр под управлением Владимира Юровского. Дирижер скрутил эклектичную, несколько беспорядочную, партитуру — череду разговорных фрагментов, в которых арии больше похожи на краткие монологи, — в связную, крепко выстроенную драму.

Эта «Война и мир» — одно из наиболее значительных событий за время пребывания Владимира Юровского на посту главного дирижера Баварской государственной оперы и в противоречивой карьере Дмитрия Чернякова как режиссера. Опера Прокофьева представляет собой монументальное произведение по мотивам одноименной эпопеи Толстого, которое редко ставится из-за своего масштаба и сложности: более 70 персонажей и почти 4 часа сценического времени. Баварская государственная опера, один из ведущих оперных театров мира, имела достаточно времени для подготовки. Музыкальным руководителем прокофьевского шедевра стал главный дирижер оперы Владимир Юровский, а сценическое воплощение осуществил один из наиболее известных российских режиссеров Дмитрий Черняков, специалист по русской опере.

Солистов слишком много, чтобы назвать их всех, но некоторые выделяются на общем фоне: изысканный, суховатый баритон Андрея Жилиховского в роли Андрея Болконского, красивое, решительное сопрано Ольги Кульчинской (Наташа Ростова), яркий и воинственный тенор Бехзода Давронова (Анатоль), властный бас Дмитрия Ульянова в роли Кутузова.

«Эта „Война и мир“ — монументальное достижение; обязательно посмотрите, если сможете». (Financial Times)

«Леденящее кровь насилие в сочетании с грустной лиричностью интерпретации [Юровского] сразу же цепляют и не отпускают до конца». (Financial Times)