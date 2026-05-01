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TheatreHD: Черняков. Война и мир

Вневременные истины на сцене Баварской оперы: знакомый с юности сюжет в оригинальном прочтении Дмитрия Чернякова.

Баварская государственная опера решила сыграть по-крупному, поставив «Войну и мир» Прокофьева. Дмитрий Черняков (который не мыслит постановку, не создав ей пространство самостоятельно) сосредоточил знаковое произведение всего в одной, однако весьма многосмысленной локации — Колонном зале Московского дома союзов. Выйдя далеко и высоко за пределы обстоятельств создания литературного и музыкального источников, оставив позади политическую подоплеку, идеи Толстого и Прокофьева, Черняков создает свое уникальное произведение, помещая оперу в сердце города, в прямой контакт с нашими тревогами, эмоциями и повседневной жизнью. Сознательно анахроничное столкновение персонажей и локаций заставляет проводить неожиданные параллели, а смешение образов позволяет взглянуть на сюжет со стороны современного общества. Режиссерское стремление к рефлексии поддержал и подхватил оркестр под управлением Владимира Юровского. Дирижер скрутил эклектичную, несколько беспорядочную, партитуру — череду разговорных фрагментов, в которых арии больше похожи на краткие монологи, — в связную, крепко выстроенную драму.

Эта «Война и мир» — одно из наиболее значительных событий за время пребывания Владимира Юровского на посту главного дирижера Баварской государственной оперы и в противоречивой карьере Дмитрия Чернякова как режиссера. Опера Прокофьева представляет собой монументальное произведение по мотивам одноименной эпопеи Толстого, которое редко ставится из-за своего масштаба и сложности: более 70 персонажей и почти 4 часа сценического времени. Баварская государственная опера, один из ведущих оперных театров мира, имела достаточно времени для подготовки. Музыкальным руководителем прокофьевского шедевра стал главный дирижер оперы Владимир Юровский, а сценическое воплощение осуществил один из наиболее известных российских режиссеров Дмитрий Черняков, специалист по русской опере.

Солистов слишком много, чтобы назвать их всех, но некоторые выделяются на общем фоне: изысканный, суховатый баритон Андрея Жилиховского в роли Андрея Болконского, красивое, решительное сопрано Ольги Кульчинской (Наташа Ростова), яркий и воинственный тенор Бехзода Давронова (Анатоль), властный бас Дмитрия Ульянова в роли Кутузова.

«Эта „Война и мир“ — монументальное достижение; обязательно посмотрите, если сможете». (Financial Times)

«Леденящее кровь насилие в сочетании с грустной лиричностью интерпретации [Юровского] сразу же цепляют и не отпускают до конца». (Financial Times)

Страна
Германия
Режиссёр
Дмитрий Черняков, Владимир Юровский
Актёры
Андрей Жилиховский, Ольга Кульчинская, Арсен Согомонян, Дмитрий Ульянов, Томас Томассон, Виолета Урмана, Бехзод Давронов
Продолж.
231 мин.
Премьера
23 июня 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Опера, ТВ Драма

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