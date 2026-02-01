Рязань
Пнд, 16
-10°
Втр, 17
-9°
Срд, 18
-7°
ЦБ USD 77.19 0 14/02
ЦБ EUR 91.56 -0.15 14/02
Нал. USD 76.88 / 77.20 16/02 08:00
Нал. EUR 91.31 / 92.40 16/02 08:00
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
845
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 316
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 920
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 688
Кино

TheatreHD: Бесы

«Вихри пепла и пожар в умах». Спектакль-событие со сцене «Красного факела» переосмысляет один из самых сложных романов русской литературы.

Художественный руководитель и главный режиссер новосибирского театра «Красный факел» Андрей Прикотенко предложил свою интерпретацию одноименного романа Федора Достоевского. Декораций на сцене минимум, вокруг — белое пространство, которое обыгрывается светом, а с потолка на протяжении всего спектакля сыплется пепел — как символ идеологического «пожара в умах», охватившего Россию, и одновременно хрупкости человеческих убеждений.

Сложное, многоплановое произведение о молодых идеалистах-нигилистах было написано Достоевским под влиянием революционного движения 1860-1870-х годов и основано на реальном деле об убийстве студента Иванова членами кружка Нечаева. Достоевский, сам бывший в молодости революционером, создал роман-предостережение об опасности идеологии насилия и отрицания.

«Этот во многом жуткий, а во многом смешной роман Достоевского — очень сложный для сценической композиции. Наверное, самый сложный в моей жизни, — говорит Андрей Прикотенко. — Все линии соединяет фигура Ставрогина, причем… возникает ситуация, когда окружающие наделяют человека сверхчертами, которыми он вовсе не обладает, и он неосознанно оказывается в центре внимания…» В записи музыки к спектаклю принимал участие Филармонический камерный оркестр Новосибирска под руководством дирижера Арсентия Ткаченко.

Режиссёр
Андрей Прикотенко
Актёры
Александр Поляков, Никита Воробьев, Александр Жуликов, Виктор Жлудов, Елена Жданова, Константин Телегин, Елена Дриневская, Денис Казанцев, Андрей Черных, Андрей Яковлев, Камиль Кунгуров, Дарья Емельянова
Продолж.
196 мин.
Премьера
19 марта 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма, ТВ Драма

