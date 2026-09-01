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TheatreHD: Берлинская опера: Трубадур
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TheatreHD: Берлинская опера: Трубадур

Верди в стиле бертоновской «Алисы»: Пласидо Доминго и Анна Нетребко в самой огненной из опер. Режиссер Филипп Штельцль, известный по работе над фильмами и постановками Вагнера, решил отказаться от исторической достоверности: вместо Испании XV века действие его «Трубадура» в Берлинской опере разворачивается в сюрреалистическом, сказочном и одновременно зловещем пространстве, которое критики сравнивали с миром Тима Бертона и «Алисы в Стране чудес». Но самой яркой и запоминающейся частью визуального решения стали костюмы Урсулы Кудрны, гротескные и запоминающиеся. Эмоциональный нерв спектакля составили два дебютанта — Анна Нетребко (Леонора) и Пласидо Доминго в своем баритоновом амплуа (граф ди Луна). Наблюдать за тем, как великий певец переосмысливает себя в новом качестве, уже само по себе захватывающее зрелище. Третий именитый дебютант — в оркестровой яме: для Даниэля Баренбойма это тоже был первый опыт дирижирования знаменитой оперой. Это не реалистичный «Трубадур», а сказочный фарс, где персонажи оказываются запертыми в «пузыре театральной причуды». Режиссер намеренно избегает пафоса, делая ставку на карнавал. Как ни странно, этот подход заставляет зрителя заново пережить трагедию любви и мести, пропуская ее через призму абсурда и гротеска.

Страна
Германия
Режиссёр
Даниэль Баренбойм, Филипп Штельцль
Актёры
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Гастон Риверо, Марина Пруденская, Адриан Сампетрян
Продолж.
145 мин.
Возраст
16+
Жанры
Опера, ТВ Драма

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