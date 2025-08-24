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Теплый хлеб
24 августа в 12:00
Театр

Теплый хлеб

Театр кукол

«Ночью по деревне стоял такой запах теплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лесные звери вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали, соображая, как бы стащить хоть кусочек этого чудесного хлеба… «

"Теплый хлеб» Константина Паустовского — сказка-быль. Сила природы в этой истории совершенно сказочная: автор слышит язык зверей, ветра и воды. Мир полон незримых чудес, но люди в этом мире живут совершенно обыкновенные, совсем как мы.

Время действия — двадцатый век. Идет Великая Отечественная война. На фронт вместе с кавалеристами уходит вороной конь. Победа Советской армии совсем близко, но осколок снаряда оставляет глубокую рану и конь остается в тылу, помогать старому мельнику. И жили они счастливо, пока не обидел коня мальчик с черствым сердцем…

Сказка-быль рассказывает о силе милосердия, о покаянии, искуплении, надежде, о том как много зависит от маленького человека в этом большом мире, полном незримых чудес.

Теплый хлеб утоляет горе и лечит душу.

«- Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите?

— Тебе будет особо. А это раненому коню.

И все улыбались и радовались…»

Возраст
6+