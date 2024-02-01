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Тени Гойи

Отправляемся в Испанию на поиски тайных смыслов картин и гравюр Франсиско Гойи.

Сценарист Жан-Клод Каррьер отправляется в свое последнее путешествие. Его путь лежит в Испанию, предмет его исследования — художник Франсиско Гойя, которым он всегда восхищался и которому посвятил свой совместный с Милошем Форманом фильм «Призраки Гойи».

Съемки Испании, картины и гравюры Гойи перемежаются личными воспоминаниями о сюрреалисте Луисе Бунюэле, с которым Каррьер много работал, и размышлениями о вечных темах искусства. Глухота Гойи, война, эмиграция, безумие этого мира, в котором легко теряется «маленький человек», — все это предстает в творчестве художника в зримых образах и делает его нашим современником.

Как сказал французский писатель Андре Мальро, Гойя — последний из классиков и первый из модернистов. Режиссер фильма Хосе Луис Лопес-Линарес и сценарист Жан-Клод Каррьер, на счету которого фильмы «Дневная красавица», «Этот смутный объект желания», «Вальмон» и «Ван Гог. На пороге вечности», посещают значимые для Гойи места и погружаются в его творчество, чтобы пригласить и нас заглянуть в мир гения.

Режиссёр
Хосе Луис Лопес-Линарес
Продолж.
87 мин.
Возраст
16+
Жанры
Документальны

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