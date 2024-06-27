Темные воды

После сложного развода Ёсими с маленькой дочерью пытаются начать жизнь сначала. Они заселяются в новую квартиру, которая на первый взгляд выглядит вполне нормальной. Но с потолка постоянно капает вода, а сырость, кажется, пропитала все вокруг. В разных местах появляется детская красная сумочка, а потом и ее обладательница — Мицуко, пропавшая без вести два года назад…