Темные воды

После сложного развода Ёсими с маленькой дочерью пытаются начать жизнь сначала. Они заселяются в новую квартиру, которая на первый взгляд выглядит вполне нормальной. Но с потолка постоянно капает вода, а сырость, кажется, пропитала все вокруг. В разных местах появляется детская красная сумочка, а потом и ее обладательница — Мицуко, пропавшая без вести два года назад…
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Хидэо Наката
- Актёры
- Хитоми Куроки, Рио Канно, Сигэмицу Оги, Мирэй Огути, Асами Мидзукава, Фумие Кохината, Ю Токуй, Майко Асано, Синдзи Номура, Кирико Симидзу
- Продолж.
- 101 мин.
- Премьера
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2024-06-27 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Фильм ужасов, Драма