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Темные воды

После сложного развода Ёсими с маленькой дочерью пытаются начать жизнь сначала. Они заселяются в новую квартиру, которая на первый взгляд выглядит вполне нормальной. Но с потолка постоянно капает вода, а сырость, кажется, пропитала все вокруг. В разных местах появляется детская красная сумочка, а потом и ее обладательница — Мицуко, пропавшая без вести два года назад…

Страна
Япония
Режиссёр
Хидэо Наката
Актёры
Хитоми Куроки, Рио Канно, Сигэмицу Оги, Мирэй Огути, Асами Мидзукава, Фумие Кохината, Ю Токуй, Майко Асано, Синдзи Номура, Кирико Симидзу
Продолж.
101 мин.
Премьера
2024-06-27 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Фильм ужасов, Драма

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