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Театральный поезд
18 июня в 15:00
Театр

Театральный поезд

Рязанский ТЮЗ

18 и 19 июня в наш город прибывает «Театральный поезд». Этот масштабный всероссийский проект приурочен к 150-летию СТД РФ. Проект объединяет все регионы страны. Поезд посетит 43 города. В каждом предусмотрено проведение двухдневного театрального фестиваля. Это, без преувеличения, историческое событие!

Поезд прибывает в Рязань 18 июня. Помимо многочисленных театральных показов будет два масштабных события под открытым небом. Утром и вечером. Подробнее о программе:

18 июня, четверг

10-00, вокзал «Рязань-1» — «Прибытие Театрального поезда». Торжественно встречаем театральный состав — с оркестром и блеском! 6+. Вход СВОБОДНЫЙ.

15-00, Государственный Театр Кукол Республики Мордовия покажет на сцене Рязанского театра юного зрителя спектакль «Красная шапочка». Стильно, красочно, музыкально и, конечно, с юмором — о храбрости. Сказочный спектакль для всей семьи. 0+

18-00, Нижегородский театр юного зрителя покажет на сцене Рязанского театра драмы спектакль «Васса». Спектакль для взрослых по пьесе Максима Горького, которая сейчас не входит в школьную программу. История о силе: характера, семьи, обстоятельств. Как сделать сложный выбор в свою пользу? 16+

21-15, Амфитеатр перед зданием Рязанского театра кукол — Театрализованная программа «Рязань. Театр. Союз». Участвуют: артисты рязанских театров, уличный театр «Странствующие Куклы Господина Пэжо», Brass- оркестр Дмитрия Сапарина, театр танца «ОГНИ» и Современная школа движения «Generation X team». 6+. Вход СВОБОДНЫЙ.

19 июня, пятница

12-00, Дзержинский театр драмы покажет на сцене Рязанского театра юного зрителя спектакль «Золотой петушок». Самая загадочная сказка Пушкина оживает на ваших глазах. Сказка ложь, да в ней намек — доброй публике урок! 6+

18-00, Государственный русский драматический театр Республики Мордовия покажет на сцене Рязанского театра драмы спектакль «День числа Пи». Простая и светлая история о взрослении. Пережить трудный возраст помогут: юмор, музыка, математика! И, конечно, театр — редкая возможность посмотреть на современность со стороны. Спектакль — соискатель Национальной театральной Премии «Золотая маска», участник Всероссийского форум-фестиваля социального театра «Особый взгляд». 12+

Доступ на театральные события под открытым небом — свободный.

18 и 19 июня, на вокзале «Рязань — 1» также можно будет свободно посетить выставку, посвященную Союзу театральных деятелей Российской Федерации, театральному искусству и театральным профессиям. 6+

Возраст
16+