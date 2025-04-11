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Театр в кино: Все, что после

Эксклюзивная постановка для артистов «Балета Москва» (Театр «Новая опера»). Яркий хореограф современной сцены Ольга Лабовкина представляет танцевальный спектакль «Все, что после». Хореограф объединяет в своем творчестве мощный витальный заряд и внимание к танцевальной технике. Премьера состоялась 24 февраля 2024 года.

Спектакль балансирует на грани сна и реальности: иногда эти два состояния сознания сливаются до неразличимости, иногда расходятся, и некая условная граница между ними ломается, не выдержав напряжения. Постановка пронизана ощущением двойственности: в хореографии живое движение переплетается с гротескными жестами марионетки. Сценография Гали Солодовниковой усиливает его, создавая пространство не-дома: места, пригодного для жизни и одновременно чужого. Композитор, саунд-дизайнер Илья Дягель и виолончелистка Уна Пересецкая-Молокович поддерживают эту идею, переплетая электронное и инструментальное звучание.

Режиссёр
Ольга Лабовкина, Константин Голенчик
Продолж.
110 мин.
Премьера
2025-04-11 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Балет, ТВ Драма

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