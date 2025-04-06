Театр в кино: Турандот

Венецианское кукольное шоу на воде со сцены Театра Образцова. Спектакль невероятной красоты по сказке Гоцци, где встречаются древний Китай и средневековая Италия: огромная луна, мосты и лагуны, веера и изысканные куклы. А еще — много импровизации и шуток от персонажей традиционной комедии дель арте. Это удивительная сказка, в которой сталкиваются два мира — строгий Китай и романтичная Венеция. История любви жестокосердной красавицы Турандот и принца Калафа разыгрывается с такой неподдельной страстью, что порой забываешь, что на сцене куклы. Огромная луна, венецианские мосты, черная гладь воды, гондолы, веера, колокольчики и, конечно же, куклы — настоящие произведения искусства — завораживают, заставляя на два часа забыть обо всем, кроме того, что происходит на сцене.